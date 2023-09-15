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КНР будет продвигать развитие грузовых железнодорожных перевозок с Европой - РИА Новости, 15.09.2023
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07:16 15.09.2023 (обновлено: 07:25 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/perevozki-1896445978.html
КНР будет продвигать развитие грузовых железнодорожных перевозок с Европой
КНР будет продвигать развитие грузовых железнодорожных перевозок с Европой - РИА Новости, 15.09.2023
КНР будет продвигать развитие грузовых железнодорожных перевозок с Европой
Пекин будет способствовать развитию грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой для повышения их качества, безопасности, эффективности, заявил в... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T07:16
2023-09-15T07:25
китай
европа
пекин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 15 сен - РИА Новости. Пекин будет способствовать развитию грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой для повышения их качества, безопасности, эффективности, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин. "(Китай будет) способствовать развитию грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой в направлении более высокого качества, большей эффективности и большей безопасности", - говорится в поздравительной телеграмме Си Цзиньпина к участникам форума международного сотрудничества между Китаем и Европой в сфере железнодорожных перевозок, текст которой распространило Центральное телевидение Китая. Глава КНР отметил, что железнодорожные грузовые перевозки между Китаем и Европой эффективно обеспечивают стабильность международной производственной цепочки и цепочки поставок и придают новый импульс развитию мировой экономики.
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китай, европа, пекин, си цзиньпин
Китай, Европа, Пекин, Си Цзиньпин
КНР будет продвигать развитие грузовых железнодорожных перевозок с Европой

Си Цзиньпин: КНР будет развивать грузовые железнодорожные перевозки с Европой

© AFP 2023 / Greg BakerЖелезная дорога в Китае
Железная дорога в Китае - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AFP 2023 / Greg Baker
Железная дорога в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 сен - РИА Новости. Пекин будет способствовать развитию грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой для повышения их качества, безопасности, эффективности, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
"(Китай будет) способствовать развитию грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой в направлении более высокого качества, большей эффективности и большей безопасности", - говорится в поздравительной телеграмме Си Цзиньпина к участникам форума международного сотрудничества между Китаем и Европой в сфере железнодорожных перевозок, текст которой распространило Центральное телевидение Китая.
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Глава КНР отметил, что железнодорожные грузовые перевозки между Китаем и Европой эффективно обеспечивают стабильность международной производственной цепочки и цепочки поставок и придают новый импульс развитию мировой экономики.
 
КитайЕвропаПекинСи Цзиньпин
 
 
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