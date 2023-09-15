https://ria.ru/20230915/perevozki-1896445978.html

КНР будет продвигать развитие грузовых железнодорожных перевозок с Европой

КНР будет продвигать развитие грузовых железнодорожных перевозок с Европой - РИА Новости, 15.09.2023

КНР будет продвигать развитие грузовых железнодорожных перевозок с Европой

Пекин будет способствовать развитию грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой для повышения их качества, безопасности, эффективности, заявил в... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T07:16

2023-09-15T07:16

2023-09-15T07:25

китай

европа

пекин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 15 сен - РИА Новости. Пекин будет способствовать развитию грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой для повышения их качества, безопасности, эффективности, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин. "(Китай будет) способствовать развитию грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой в направлении более высокого качества, большей эффективности и большей безопасности", - говорится в поздравительной телеграмме Си Цзиньпина к участникам форума международного сотрудничества между Китаем и Европой в сфере железнодорожных перевозок, текст которой распространило Центральное телевидение Китая. Глава КНР отметил, что железнодорожные грузовые перевозки между Китаем и Европой эффективно обеспечивают стабильность международной производственной цепочки и цепочки поставок и придают новый импульс развитию мировой экономики.

https://ria.ru/20230625/otnosheniya-1880359297.html

китай

европа

пекин

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китай, европа, пекин, си цзиньпин