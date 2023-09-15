https://ria.ru/20230915/peregovory-1896494979.html

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но они должны сказать об этом прямо, но с той стороны ничего не слышно, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:24

2023-09-15T12:24

2023-09-15T12:33

россия

украина

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

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СОЧИ, 15 сен - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но они должны сказать об этом прямо, но с той стороны ничего не слышно, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Я уже на этот счет говорил, мы никогда не отказывались от переговоров, поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть делает это, скажет об этом прямо. Вот я говорю, с той стороны ничего не слышим", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230818/germaniya-1890761854.html

россия

украина

белоруссия

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россия, украина, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия