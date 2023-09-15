https://ria.ru/20230915/peregovory-1896477867.html

Лавров заявил о "заговоре" вокруг темы российско-украинских переговоров

Лавров заявил о "заговоре" вокруг темы российско-украинских переговоров - РИА Новости, 15.09.2023

Лавров заявил о "заговоре" вокруг темы российско-украинских переговоров

Вокруг темы переговоров РФ и Украины возникает заговор, попытки поставить все с ног на голову, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:12

2023-09-15T11:12

2023-09-15T12:51

в мире

сергей лавров

россия

украина

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вокруг темы переговоров РФ и Украины возникает заговор, попытки поставить все с ног на голову, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр напомнил, что за последнее время было выдвинуто достаточно много гуманитарных, посреднических инициатив."Вот и вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову", - сказал он в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20230915/podarok-1896465830.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, россия, украина