https://ria.ru/20230915/peregovory-1896477867.html
Лавров заявил о "заговоре" вокруг темы российско-украинских переговоров
Лавров заявил о "заговоре" вокруг темы российско-украинских переговоров - РИА Новости, 15.09.2023
Лавров заявил о "заговоре" вокруг темы российско-украинских переговоров
Вокруг темы переговоров РФ и Украины возникает заговор, попытки поставить все с ног на голову, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:12
2023-09-15T11:12
2023-09-15T12:51
в мире
сергей лавров
россия
украина
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вокруг темы переговоров РФ и Украины возникает заговор, попытки поставить все с ног на голову, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр напомнил, что за последнее время было выдвинуто достаточно много гуманитарных, посреднических инициатив."Вот и вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову", - сказал он в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20230915/podarok-1896465830.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сергей лавров, россия, украина
В мире, Сергей Лавров, Россия, Украина
Лавров заявил о "заговоре" вокруг темы российско-украинских переговоров
Лавров: вокруг темы российско-украинских переговоров возникает заговор
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вокруг темы переговоров РФ и Украины возникает заговор, попытки поставить все с ног на голову, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр напомнил, что за последнее время было выдвинуто достаточно много гуманитарных, посреднических инициатив.
"Вот и вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову", - сказал он в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса.
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