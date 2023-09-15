https://ria.ru/20230915/peredachi-1896604846.html

На телеканале "Россия" вышла новая программа о Донбассе

На телеканале "Россия" вышла новая программа о Донбассе - РИА Новости, 15.09.2023

На телеканале "Россия" вышла новая программа о Донбассе

На телеканале "Россия" вышла новая программа – "Наши". Это передача о людях, которые жили в Донбассе после событий 2014 года, и их историях. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:17

2023-09-15T18:17

2023-09-15T18:29

культура

донбасс

юта

мариуполь

дмитрий харатьян

юта (певица)

вгтрк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. На телеканале "Россия" вышла новая программа – "Наши". Это передача о людях, которые жили в Донбассе после событий 2014 года, и их историях. "Наши герои – воины и волонтеры, медики и жены бойцов – делятся с нами такими эмоциями, которые мы, мирные, гражданские люди, наверное бы, и не почувствовали, не поняли. Но эти эмоции, эта правда очень важны сейчас. И очень важно, когда в нашу жизнь приходят тяжелые испытания, всем нам объединиться – двором, районом, городом, страной", – сказал ведущий проекта Дмитрий Харатьян, сообщает ВГТРК. Его соведущей станет певица Юта отметила, что программа будет посвящена людям, которые "не пытаются уйти от испытаний, а первыми принимают удар на себя". "Их невероятная сила духа является примером для многих, а яркие самоотверженные поступки способны вдохновить сотни людей. Слушая рассказы наших героев, в полной мере ощущаешь их боль, но, конечно, прежде всего, восхищаешься их стойкостью, мужеством, отвагой и жизнелюбием. Тех, кто помогает сегодня фронту, гораздо больше, чем тех, кто еще "не включился". Это факт! Помощь ведь может быть любой – и 50 рублей, и огромная фура медикаментов", – отметила Юта. Кроме того, телеканал раскрыл имена первых участников программы. Это учитель русского языка и литературы, завуч одной из школ Мариуполя Инна Лобода-Солдатенко, которая помогала жителям города пережить события весны 2022 года. Элена Кондратенко из Горловки. Ее старший сын Дмитрий в 2014 году воевал на стороне ВСУ, но перешел в Народное ополчение и стал защищать родной Донбасс.

https://ria.ru/20230725/yuta-1886169268.html

донбасс

юта

мариуполь

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

донбасс, юта, мариуполь, дмитрий харатьян, юта (певица), вгтрк, вооруженные силы украины