https://ria.ru/20230915/pekha-1896466099.html
У Стаса Пьехи умерла бабушка
У Стаса Пьехи умерла бабушка - РИА Новости, 15.09.2023
У Стаса Пьехи умерла бабушка
Певец Стас Пьеха сообщил в сторис Instagram* о том, что не стало его бабушки по отцовской линии Валентины. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:42
2023-09-15T10:42
2023-09-15T13:16
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Певец Стас Пьеха сообщил в сторис Instagram* о том, что не стало его бабушки по отцовской линии Валентины."Сегодня умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать", – написал исполнитель.К тексту музыкант приложил черно-белый снимок из детства, на котором будучи ребенком стоит рядом с бабушкой и совсем маленькой сестрой Эрикой Быстровой.Что стало причиной смерти его родственницы, Стас Пьеха не сообщил. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, стас пьеха, россия, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Стас Пьеха, Россия, Знаменитости
У Стаса Пьехи умерла бабушка
Певец Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки по отцовской линии
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Певец Стас Пьеха сообщил в сторис Instagram* о том, что не стало его бабушки по отцовской линии Валентины.
«
"Сегодня умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать", – написал исполнитель.
К тексту музыкант приложил черно-белый снимок из детства, на котором будучи ребенком стоит рядом с бабушкой и совсем маленькой сестрой Эрикой Быстровой.
Что стало причиной смерти его родственницы, Стас Пьеха не сообщил.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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