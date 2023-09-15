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У Стаса Пьехи умерла бабушка - РИА Новости, 15.09.2023
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Шоубиз
 
10:42 15.09.2023 (обновлено: 13:16 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/pekha-1896466099.html
У Стаса Пьехи умерла бабушка
У Стаса Пьехи умерла бабушка - РИА Новости, 15.09.2023
У Стаса Пьехи умерла бабушка
Певец Стас Пьеха сообщил в сторис Instagram* о том, что не стало его бабушки по отцовской линии Валентины. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:42
2023-09-15T13:16
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Певец Стас Пьеха сообщил в сторис Instagram* о том, что не стало его бабушки по отцовской линии Валентины.&quot;Сегодня умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать&quot;, – написал исполнитель.К тексту музыкант приложил черно-белый снимок из детства, на котором будучи ребенком стоит рядом с бабушкой и совсем маленькой сестрой Эрикой Быстровой.Что стало причиной смерти его родственницы, Стас Пьеха не сообщил. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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новости шоу-бизнеса, стас пьеха, россия, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Стас Пьеха, Россия, Знаменитости
У Стаса Пьехи умерла бабушка

Певец Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки по отцовской линии

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Певец Стас Пьеха сообщил в сторис Instagram* о том, что не стало его бабушки по отцовской линии Валентины.
© Фото : @wolfiehaСкрин сторис из соцсетей певца Стаса Пьехи
Скрин сторис из соцсетей певца Стаса Пьехи - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : @wolfieha
Скрин сторис из соцсетей певца Стаса Пьехи
«

"Сегодня умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать", – написал исполнитель.

К тексту музыкант приложил черно-белый снимок из детства, на котором будучи ребенком стоит рядом с бабушкой и совсем маленькой сестрой Эрикой Быстровой.
Что стало причиной смерти его родственницы, Стас Пьеха не сообщил.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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