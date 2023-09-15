https://ria.ru/20230915/pekha-1896466099.html

У Стаса Пьехи умерла бабушка

У Стаса Пьехи умерла бабушка - РИА Новости, 15.09.2023

У Стаса Пьехи умерла бабушка

Певец Стас Пьеха сообщил в сторис Instagram* о том, что не стало его бабушки по отцовской линии Валентины. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:42

2023-09-15T10:42

2023-09-15T13:16

шоубиз

новости шоу-бизнеса

стас пьеха

россия

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877495218_0:115:2764:1670_1920x0_80_0_0_8f9add8aa8f812af5b642fb025810766.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Певец Стас Пьеха сообщил в сторис Instagram* о том, что не стало его бабушки по отцовской линии Валентины."Сегодня умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать", – написал исполнитель.К тексту музыкант приложил черно-белый снимок из детства, на котором будучи ребенком стоит рядом с бабушкой и совсем маленькой сестрой Эрикой Быстровой.Что стало причиной смерти его родственницы, Стас Пьеха не сообщил. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230413/lazarev-1864992700.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, стас пьеха, россия, знаменитости