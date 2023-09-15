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"Больше в семь раз": в Польше забили тревогу из-за российского оружия
"Больше в семь раз": в Польше забили тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 15.09.2023
"Больше в семь раз": в Польше забили тревогу из-за российского оружия
Запад поражен темпами роста производства снарядов в России, пишет польское издание Do Rzeczy. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:45
2023-09-15T13:45
2023-09-15T13:45
технологии
россия
польша
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости.Запад поражен темпами роста производства снарядов в России, пишет польское издание Do Rzeczy."Россия, несмотря на санкции, не только нарастила объем производства снарядов, но и превысила его уровень до 2022 года. По производству боеприпасов Москва превосходит Запад в 7 раз", – отметил автор статьи.Более того, производство боеприпасов обходится России значительно дешевле, чем западным странам, говорится в материале.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России работает в режиме максимальной загрузки - выпуск продукции для нужд спецоперации увеличен многократно, при этом идет совершенствование образцов вооружения и техники.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230915/chekhiya-1896494381.html
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Технологии, Россия, Польша, Москва, Михаил Мишустин
"Больше в семь раз": в Польше забили тревогу из-за российского оружия
Do Rzeczy: Россия превосходит Запад по производству снарядов в семь раз