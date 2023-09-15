https://ria.ru/20230915/orlova-1896471075.html

Светлана Орлова: Дальний Восток – инвестиционный потенциал России на века

Светлана Орлова: Дальний Восток – инвестиционный потенциал России на века - РИА Новости, 15.09.2023

Светлана Орлова: Дальний Восток – инвестиционный потенциал России на века

Дальневосточному региону в последние годы уделяется особое внимание, но его все еще необходимо развивать. В чем уникальность этого региона, и какие меры стоит... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:00

2023-09-15T12:00

2023-09-15T12:00

интервью

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дальний восток

светлана орлова

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Дальневосточному региону в последние годы уделяется особое внимание, но его все еще необходимо развивать. В чем уникальность этого региона, и какие меры стоит предпринимать для поддержания конкурентоспособности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также каков экспортный потенциал Дальнего Востока, и как можно решить проблемы кадрового дефицита в бизнесе, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. Беседовали Серго Кухианидзе и Анна Куденко.VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.– Светлана Юрьевна, мы находимся с вами в Приморье на Восточном экономическом форуме. В последние годы у нас активно происходит так называемый разворот на Восток, поэтому пристальное внимание уделяется Дальневосточному региону. Расскажите, как вы оцениваете этот регион?– Начнем с того, что я 25 лет прожила в этом регионе, оттуда я пришла в политику, став депутатом Государственной думы. Это не просто уникальный регион, это супер уникальный регион России. Необходимость его развития объявлена президентом России национальным приоритетом на весь XXI век.Почему он уникальный? Ответ простой – порты. Восточный порт. Конечно, порт "Ванино" в Хабаровске. Идет строительство шести новых портов. Например, порт в Шкотовском районе – "Суходол". В современных условиях порты – это для нас вопрос номер один, потому что это и увеличение мощностей для перевалки возрастающих объемов грузов, и промышленность, и логистика, и развитие инфраструктуры.Важны также и уникальные биологические ресурсы региона. Кроме традиционно популярных морепродуктов, Дальний восток может предложить уникальные положительно влияющие на здоровье лимонник, природный мед, другие разнообразные дикоросы.– А как вы оцениваете экспортный потенциал региона? Что сейчас будет развиваться активнее всего?– Экспортный потенциал региона просто колоссальный. Дальний Восток – это мощнейшая инвестиционная составляющая нашей страны не на один десяток лет, а на столетия. Здесь же представлена вся таблица Менделеева, рыба, камчатский краб, гребешки и не только. Только очень важно, чтобы это шло на стол нашим гражданам, а не только за рубеж.– Рядом с нами такие крупные страны-конкуренты, выдержим ли мы такую конкуренцию? Что стоит предпринять?– Первое – нужно выпускать продукцию, которая будет востребована и конкурентоспособна на мировом рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Второе – работать с компаниями, которые есть в этих странах. Третье – формирование благоприятного делового климата. Вот, например, на БРИКС уже приходится около 31,5% мирового ВВП, тогда как на страны G7 – 30,7 %.Также стоит уделить внимание и транспортному сообщению. Как китайцы развивались? Они развивались большими объемами скоростных поездов: страна большая, народу много. Россия – это тоже 11 часовых поясов. Для нас это тоже важно – развитие БАМа и Транссиба продолжается.Что еще хочется сказать о регионе? Стабилизировалась ситуация с миграционными процессами в регионе.– Действительно, это была большая проблема региона. Удалось ли сейчас решить этот вызов? Вы видите это на цифрах?– Да, мы видим, что в регионе отмечается некритическая миграционная убыль. Сработали все меры по развитию Дальнего Востока: свободная экономическая зона, стимулирование инвестиций, "дальневосточная ипотека" под 2% и работа по благоустройству городов и над развитием городской инфраструктуры.Почему люди прекратили уезжать? Потому что создаются современные, комфортные условия для жизни и работы. Жилье строится, медицина улучшается. Программа Единой президентской субсидии позволила за последние четыре года создать более 500 крупных социальных проектов, среди которых кардиососудистый центр в Якутске. Итогом 10-летней работы стало создание более 124 тысячи рабочих мест.Эффект от этих мер виден, например, даже на туристической отрасли – в 2022 году турпоток вырос на 25%. А как известно, туризм обладает огромным мультипликативным эффектом.Однако есть еще над чем работать: нужны новые мощности, новые электростанции под возросший производственный потенциал региона. Ведь промышленное производство за последние 10 лет выросло на 26 %.Еще один аспект. Тайфунами на Дальнем Востоке никого не удивишь. Конечно, мы не можем управлять стихийными бедствиями, тайфунами и наводнениями. Но построить систему предупреждения, продумать заранее последствия и предотвратить ущерб – это задача государственного управления.Хотя регион, конечно, преобразился за последние годы, особенно Владивосток, его инфраструктура – новые театры, Дальневосточный университет, мост на остров Русский.– Вы сейчас скажете через секунду, что столицу Россию нужно переносить из Москвы во Владивосток.– Может быть, в перспективе, и выйдет неплохо, между прочим, потому что экономика мира все равно двигается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Но наша столица – Москва.– А вот вы сказали, что увеличился туристический поток, можно ли сказать, что Дальний Восток в скором времени заменит привычные места для путешествий в нашей стране?– Туризм серьезно развивается. А так как на Сахалине, на Камчатке очень много сделано – и пеших маршрутов, и конных, и горнолыжных – то путешественники едут сюда с семьями и детьми, ведь здесь есть хорошие условия. Например, тот же Шерегеш в Кемеровской области. Он уже стал мировым горнолыжным курортом.– Вы сказали, что Дальний Восток – это уникальный регион, но его еще нужно развивать. А не видите ли вы в связи с этим дефицит кадров, хватит ли рук все сделать? Может быть, стоит использовать труд осужденных, как предлагает бизнес-омбудсмен Борис Титов?– Кадровый и демографический потенциал региона – это стратегически важный вопрос. Президентом страны сбережение и приумножение народа России определено высшим национальным приоритетом. Сейчас для нас это один из ключевых вопросов. Надо увеличивать рождаемость, но она же не вырастет просто так. Это целая система государственной поддержки, например, меры по снижению бедности, социальная поддержка наших граждан, семей в России, реализация социального контракта.Что касается осужденных, то возможность работать для них – это прежде всего социализация и дальнейшие перспективы. Сейчас для тех осужденных, кто работает в организациях, созданы специальные условия. Например, в Суздале они живут в специальных местах, где за ними там смотрят, своего рода поселение. В Суздале помощь осужденных закрывает большой пласт вопросов, связанных с туризмом: они моют, убирают, готовят.Потом не будем забывать, что работающий и получающий заработную плату осужденный – это прежде всего погашение исковых требований, уплата алиментов, компенсация государству расходов, связанных с его содержанием.– То есть, получается, что это имеет позитивный эффект? Можно сказать, что это своего рода какая-то борьба со стереотипами по поводу осужденных?– Да, это оказывает позитивный эффект и надо это использовать. Хочу сказать, что такие осужденные достаточно мотивированны. Хорошее поведение, эффективная трудовая деятельность позволяют получить право проведения ежегодного оплачиваемого отпуска с семьей или получить возможность проживания с семьей вне исправительного центра.Абсолютно нормально давать людям второй шанс, особенно женщинам. Этот механизм им очень важен, чтобы они знали, что, когда выйдут, у них будет работа и уверенность в завтрашнем дне.– А если говорить о кадровом дефиците вообще, какая у нас ситуация по регионам сейчас?– Работодателям практически во всех регионах России сейчас не хватает кадров по рабочим специальностям. Одна из причин дисбаланса на рынке труда – отток мигрантов. Другая причина дефицита – это демографическая яма. За последние десять лет число людей в активном для трудоустройства возрасте значительно снизилось.Еще важная системная проблема – это отсутствие достаточного количества образовательных учреждений для подготовки специалистов по рабочим специальностям, востребованным на рынке труда.Сейчас на Дальнем Востоке сконцентрировано большое количество добывающих предприятий, активно развивается направление строительства, в том числе дорожного, логистики и внешнеэкономической деятельности, IT-технологий. Нужны информационщики, нужны те, кто работает со станками с числовым программным обеспечением (ЧПУ). Нужны и хорошие экологи, особенно на Дальнем Востоке. Для региона это очень важно. Ведь экология – это так же экономика и валовый региональный продукт.Здесь необходимо реализовать механизм практико-ориентированного обучения – под конкретный запрос бизнеса. Задача регионов выстроить маршрутизацию: от учебного процесса-до предприятия или компании.Необходимо также готовить медиков, строителей, сметчиков, инженеров. Хорошие кадры нужны и на оборонных предприятиях, в рыбной промышленности и золотодобывающей отрасли, а также в судостроении. Главное – готовить свои собственные кадры, а не только привлекать кого-то извне.Кто бы мог 10 лет назад подумать, что инженеров будет не хватать? Конъюнктура кадрового рынка сильно поменялась. Поэтому вопросом кадров, я считаю, регионы должны заниматься, и вузы должны готовить сегодня специалистов, которые нужны. Особенно в ключевых отраслях.

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https://ria.ru/20230912/energetika-1895752496.html

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дальний восток

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, дальний восток, светлана орлова