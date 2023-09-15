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Программа сокращения аварийного жилфонда в Оренбуржье завершается досрочно - РИА Новости, 15.09.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
15:58 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/orenburzhe-1896570280.html
Программа сокращения аварийного жилфонда в Оренбуржье завершается досрочно
Программа сокращения аварийного жилфонда в Оренбуржье завершается досрочно - РИА Новости, 15.09.2023
Программа сокращения аварийного жилфонда в Оренбуржье завершается досрочно
В Оренбургской области в досрочном режиме завершается программа по сокращению аварийного жилищного фонда, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Денис... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:58
2023-09-15T15:58
оренбургская область
оренбург
жилье
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. В Оренбургской области в досрочном режиме завершается программа по сокращению аварийного жилищного фонда, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Денис Паслер. Программа реализовывалась с 2019 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". "На сегодня программа выполнена на 94%: 4868 из 5270 человек переехали из домов, непригодных для проживания. До конца года еще 402 оренбуржца поселятся в новых квартирах", - сообщил Паслер. Решить свой жилищный вопрос жители региона теперь могут двумя способами: либо получить денежную компенсацию за аварийное жилье, либо переехать в новое. "В Оренбургской области в общей сложности будет построено порядка 19 тысяч квадратных метров нового жилья. Четыре тысячи квадратных метров введено в эксплуатацию в 2022 году, 15 тысяч сдадим до конца текущего года", - рассказал губернатор. В телеграм-канале Паслер также опубликовал фото одного из новых домов на улице Ткачева в Оренбурге. Пятнадцать квартир в нем будут выделены оренбуржцам, которые переедут из аварийного жилфонда.
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оренбург, жилье, денис паслер
Оренбургская область, Оренбург, Жилье, Денис Паслер

Программа сокращения аварийного жилфонда в Оренбуржье завершается досрочно

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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ОРЕНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. В Оренбургской области в досрочном режиме завершается программа по сокращению аварийного жилищного фонда, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Денис Паслер.
Программа реализовывалась с 2019 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
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"На сегодня программа выполнена на 94%: 4868 из 5270 человек переехали из домов, непригодных для проживания. До конца года еще 402 оренбуржца поселятся в новых квартирах", - сообщил Паслер.
Решить свой жилищный вопрос жители региона теперь могут двумя способами: либо получить денежную компенсацию за аварийное жилье, либо переехать в новое.
«
"В Оренбургской области в общей сложности будет построено порядка 19 тысяч квадратных метров нового жилья. Четыре тысячи квадратных метров введено в эксплуатацию в 2022 году, 15 тысяч сдадим до конца текущего года", - рассказал губернатор.
В телеграм-канале Паслер также опубликовал фото одного из новых домов на улице Ткачева в Оренбурге. Пятнадцать квартир в нем будут выделены оренбуржцам, которые переедут из аварийного жилфонда.
 
Оренбургская областьОренбургЖильеДенис Паслер
 
 
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