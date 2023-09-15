https://ria.ru/20230915/orenburzhe-1896570280.html

Программа сокращения аварийного жилфонда в Оренбуржье завершается досрочно

Программа сокращения аварийного жилфонда в Оренбуржье завершается досрочно - РИА Новости, 15.09.2023

Программа сокращения аварийного жилфонда в Оренбуржье завершается досрочно

В Оренбургской области в досрочном режиме завершается программа по сокращению аварийного жилищного фонда, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Денис... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:58

2023-09-15T15:58

2023-09-15T15:58

оренбургская область

оренбург

жилье

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. В Оренбургской области в досрочном режиме завершается программа по сокращению аварийного жилищного фонда, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Денис Паслер. Программа реализовывалась с 2019 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". "На сегодня программа выполнена на 94%: 4868 из 5270 человек переехали из домов, непригодных для проживания. До конца года еще 402 оренбуржца поселятся в новых квартирах", - сообщил Паслер. Решить свой жилищный вопрос жители региона теперь могут двумя способами: либо получить денежную компенсацию за аварийное жилье, либо переехать в новое. "В Оренбургской области в общей сложности будет построено порядка 19 тысяч квадратных метров нового жилья. Четыре тысячи квадратных метров введено в эксплуатацию в 2022 году, 15 тысяч сдадим до конца текущего года", - рассказал губернатор. В телеграм-канале Паслер также опубликовал фото одного из новых домов на улице Ткачева в Оренбурге. Пятнадцать квартир в нем будут выделены оренбуржцам, которые переедут из аварийного жилфонда.

https://ria.ru/20230915/fap-1896504592.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, жилье, денис паслер