https://ria.ru/20230915/orban-1896529411.html

Орбан считает, что риск краха экономики заставит ЕС перейти в "лагерь мира"

Орбан считает, что риск краха экономики заставит ЕС перейти в "лагерь мира" - РИА Новости, 15.09.2023

Орбан считает, что риск краха экономики заставит ЕС перейти в "лагерь мира"

Евросоюз потратил на поддержку Украины более 730 миллионов евро, разрушение экономической ситуации может заставить ЕС прекратить давать деньги Киеву и выступить РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:14

2023-09-15T14:14

2023-09-15T14:14

украина

венгрия

виктор орбан

евросоюз

киев

экономика

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БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Евросоюз потратил на поддержку Украины более 730 миллионов евро, разрушение экономической ситуации может заставить ЕС прекратить давать деньги Киеву и выступить за мирное урегулирование, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Я думаю, что разрушение экономической ситуации станет решающим фактором, который вынудит правительства стран ЕС вступить в "лагерь мира" и как можно скорее положить конец войне, потому что Украина не может вести эту войну, если мы не будем давать на неё оружие и кучу денег", - сказал Орбан.По его словам, за полтора года Евросоюз потратил на поддержку Киева более 181 миллиарда форинтов (730 миллионов евро), однако это не приблизило наступление мира, а только отдалило его. Орбан отметил, что правительства других стран, в отличие от Венгрии, могут выступать за продолжение конфликта, но простые европейцы нет. "Большая часть людей по всей Европе, на мой взгляд, разделяет точку зрения Венгрии. Люди всё больше на стороне мира. И чем больше вреда принесёт им война, чем меньше они будут видеть возможность ее удачного исхода с точки зрения Запада и Украины, они всё громче будут задавать вопрос, а зачем мы всё это делаем? Почему вместо того, чтобы направить деньги на свою экономику, их надо отдавать на войну, где патовая ситуация и всё больше говорят о том, что нет военного решения?" - отметил он. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230915/ukraina-1896511091.html

https://ria.ru/20230914/byudzhet-1896240019.html

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венгрия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз, киев, экономика