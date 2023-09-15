https://ria.ru/20230915/orban-1896489318.html

Орбан назвал украинское зерно американским продуктом

Орбан назвал украинское зерно американским продуктом - РИА Новости, 15.09.2023

Орбан назвал украинское зерно американским продуктом

Так называемое "украинское зерно" уже давно является американским коммерческим продуктом, поскольку выращивается на землях, принадлежащих компаниям США, так что РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:02

2023-09-15T12:02

2023-09-15T12:02

брюссель

украина

сша

виктор орбан

евросоюз

зерновая сделка

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg

БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Так называемое "украинское зерно" уже давно является американским коммерческим продуктом, поскольку выращивается на землях, принадлежащих компаниям США, так что Брюссель отстаивает американские интересы, не продлевая запрет на импорт зерна в пограничные с Украиной страны ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Выступая в эфире радио Kossuth, венгерский премьер отметил, что Брюссель пока не хочет продлевать запрет на импорт украинского зерна в пограничные страны. "Брюссель просто напросто не готов встать на сторону стран-членов и европейцев, а отстаивает совершенно другие интересы, в том числе в отношении этого зерна - не европейские, не румынские, не венгерские, не словацкие, а скорее американские", - сказал Орбан. По его словам, "то, что мы называем украинским зерном, конечно, уже давно не украинское зерно, а торговый продукт, выращенный на территории, вероятно, принадлежащей американцам". Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал на Украине 20 лет, был официально снят в июле 2021 года. Власти ожидали, что экономический эффект от запуска рынка земли может достичь нескольких миллиардов долларов в первые пять лет.

https://ria.ru/20230830/ukraina-1893049736.html

https://ria.ru/20230830/vengriya-1893048832.html

брюссель

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брюссель, украина, сша, виктор орбан, евросоюз, зерновая сделка, в мире, политика