https://ria.ru/20230915/orban-1896489318.html
Орбан назвал украинское зерно американским продуктом
Орбан назвал украинское зерно американским продуктом - РИА Новости, 15.09.2023
Орбан назвал украинское зерно американским продуктом
Так называемое "украинское зерно" уже давно является американским коммерческим продуктом, поскольку выращивается на землях, принадлежащих компаниям США, так что РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:02
2023-09-15T12:02
2023-09-15T12:02
брюссель
украина
сша
виктор орбан
евросоюз
зерновая сделка
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Так называемое "украинское зерно" уже давно является американским коммерческим продуктом, поскольку выращивается на землях, принадлежащих компаниям США, так что Брюссель отстаивает американские интересы, не продлевая запрет на импорт зерна в пограничные с Украиной страны ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Выступая в эфире радио Kossuth, венгерский премьер отметил, что Брюссель пока не хочет продлевать запрет на импорт украинского зерна в пограничные страны. "Брюссель просто напросто не готов встать на сторону стран-членов и европейцев, а отстаивает совершенно другие интересы, в том числе в отношении этого зерна - не европейские, не румынские, не венгерские, не словацкие, а скорее американские", - сказал Орбан. По его словам, "то, что мы называем украинским зерном, конечно, уже давно не украинское зерно, а торговый продукт, выращенный на территории, вероятно, принадлежащей американцам". Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал на Украине 20 лет, был официально снят в июле 2021 года. Власти ожидали, что экономический эффект от запуска рынка земли может достичь нескольких миллиардов долларов в первые пять лет.
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893049736.html
https://ria.ru/20230830/vengriya-1893048832.html
брюссель
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, украина, сша, виктор орбан, евросоюз, зерновая сделка, в мире, политика
Брюссель, Украина, США, Виктор Орбан, Евросоюз, Зерновая сделка, В мире, Политика
Орбан назвал украинское зерно американским продуктом
Орбан: украинское зерно уже давно является американским коммерческим продуктом
БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости.
Так называемое "украинское зерно" уже давно является американским коммерческим продуктом, поскольку выращивается на землях, принадлежащих компаниям США, так что Брюссель отстаивает американские интересы, не продлевая запрет на импорт зерна в пограничные с Украиной страны ЕС, заявил
премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Выступая в эфире радио Kossuth, венгерский премьер отметил, что Брюссель пока не хочет продлевать запрет на импорт украинского зерна в пограничные страны.
Орбан оценил шансы Украины победить Россию
"Брюссель просто напросто не готов встать на сторону стран-членов и европейцев, а отстаивает совершенно другие интересы, в том числе в отношении этого зерна - не европейские, не румынские, не венгерские, не словацкие, а скорее американские", - сказал Орбан.
По его словам, "то, что мы называем украинским зерном, конечно, уже давно не украинское зерно, а торговый продукт, выращенный на территории, вероятно, принадлежащей американцам".
Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал на Украине 20 лет, был официально снят в июле 2021 года. Власти ожидали, что экономический эффект от запуска рынка земли может достичь нескольких миллиардов долларов в первые пять лет.
Орбан назвал атаки на маршрут импорта газа из России поводом для войны