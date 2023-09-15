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Опрос: Байден и Трамп набрали бы равное количество голосов в 2024 году - РИА Новости, 15.09.2023
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14:28 15.09.2023 (обновлено: 14:48 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/opros-1896536143.html
Опрос: Байден и Трамп набрали бы равное количество голосов в 2024 году
Опрос: Байден и Трамп набрали бы равное количество голосов в 2024 году - РИА Новости, 15.09.2023
Опрос: Байден и Трамп набрали бы равное количество голосов в 2024 году
Президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп получили бы равное число голосов в 39% на гипотетических выборах в ноябре 2024 года, каждый пятый... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:28
2023-09-15T14:48
в мире
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп получили бы равное число голосов в 39% на гипотетических выборах в ноябре 2024 года, каждый пятый американец не определился, за кого голосовать, свидетельствуют данные опроса агентства Рейтер, проведенного совместно с компанией Ipsos. "Кандидат от партии демократов... Джо Байден на гипотетических выборах в ноябре 2024 года получил бы равное количество голосов, как и... Дональд Трамп:... оба получили бы 39% голосов, причем каждый пятый американец не определился, за кого голосовать", - следует из результатов опроса. Согласно опросу, Байден рискует потерять голоса независимых избирателей, так как Трампа поддержали бы 32% независимых избирателей, а Байдена - только 30%. Большинство избирателей выразили обеспокоенность по поводу возраста обоих кандидатов, а также вероятностью ухудшения состояния экономики страны в 2024 году. "Семьдесят семь процентов респондентов, в том числе 65% демократов, заявили, что Байден слишком стар, чтобы быть президентом, и только 39% заявили, что Байден достаточно силен умом для того, чтобы быть президентом.... 56% респондентов считают, что Трамп слишком стар для этой должности, а 54% заявили, что он... справится с трудностями на должности президента", - отмечает агентство со ссылкой на опрос. Опрос Рейтер совместно с Ipsos проводился онлайн с 8 по 14 сентября среди 4413 взрослых американцев. Погрешность составляет два процентных пункта. Ранее газета Wall Street Journal провела опрос, по результатам которого 46%избирателей проголосовали бы за Байдена и столько же - за Трампа, если бы выборы президента США проводились в тот день и ограничились соперничеством этих двух кандидатов. Согласно опросу, Трамп опережал действующего президента Байдена с результатом 40% против 39% с ростом доли неопределившихся до 17%. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
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в мире, сша, флорида, южная каролина, джо байден, дональд трамп, майк пенс, оон, политика
В мире, США, Флорида, Южная Каролина, Джо Байден, Дональд Трамп, Майк Пенс, ООН, Политика
Опрос: Байден и Трамп набрали бы равное количество голосов в 2024 году

Reuters: на выборах в 2024 году Байден и Трамп набрали бы одинаковые 39% голосов

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкЖители Нью-Йорка смотрят трансляцию дебатов кандидатов в президенты США
Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию дебатов кандидатов в президенты США - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию дебатов кандидатов в президенты США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп получили бы равное число голосов в 39% на гипотетических выборах в ноябре 2024 года, каждый пятый американец не определился, за кого голосовать, свидетельствуют данные опроса агентства Рейтер, проведенного совместно с компанией Ipsos.
"Кандидат от партии демократов... Джо Байден на гипотетических выборах в ноябре 2024 года получил бы равное количество голосов, как и... Дональд Трамп:... оба получили бы 39% голосов, причем каждый пятый американец не определился, за кого голосовать", - следует из результатов опроса.
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Согласно опросу, Байден рискует потерять голоса независимых избирателей, так как Трампа поддержали бы 32% независимых избирателей, а Байдена - только 30%. Большинство избирателей выразили обеспокоенность по поводу возраста обоих кандидатов, а также вероятностью ухудшения состояния экономики страны в 2024 году.
"Семьдесят семь процентов респондентов, в том числе 65% демократов, заявили, что Байден слишком стар, чтобы быть президентом, и только 39% заявили, что Байден достаточно силен умом для того, чтобы быть президентом.... 56% респондентов считают, что Трамп слишком стар для этой должности, а 54% заявили, что он... справится с трудностями на должности президента", - отмечает агентство со ссылкой на опрос.
Опрос Рейтер совместно с Ipsos проводился онлайн с 8 по 14 сентября среди 4413 взрослых американцев. Погрешность составляет два процентных пункта.
Ранее газета Wall Street Journal провела опрос, по результатам которого 46%избирателей проголосовали бы за Байдена и столько же - за Трампа, если бы выборы президента США проводились в тот день и ограничились соперничеством этих двух кандидатов. Согласно опросу, Трамп опережал действующего президента Байдена с результатом 40% против 39% с ростом доли неопределившихся до 17%.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
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