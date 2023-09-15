https://ria.ru/20230915/opros-1896536143.html

Опрос: Байден и Трамп набрали бы равное количество голосов в 2024 году

Опрос: Байден и Трамп набрали бы равное количество голосов в 2024 году - РИА Новости, 15.09.2023

Опрос: Байден и Трамп набрали бы равное количество голосов в 2024 году

Президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп получили бы равное число голосов в 39% на гипотетических выборах в ноябре 2024 года, каждый пятый... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:28

2023-09-15T14:28

2023-09-15T14:48

в мире

сша

флорида

южная каролина

джо байден

дональд трамп

майк пенс

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581129200_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_9396a863eb935e484dcd0cf851623f43.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп получили бы равное число голосов в 39% на гипотетических выборах в ноябре 2024 года, каждый пятый американец не определился, за кого голосовать, свидетельствуют данные опроса агентства Рейтер, проведенного совместно с компанией Ipsos. "Кандидат от партии демократов... Джо Байден на гипотетических выборах в ноябре 2024 года получил бы равное количество голосов, как и... Дональд Трамп:... оба получили бы 39% голосов, причем каждый пятый американец не определился, за кого голосовать", - следует из результатов опроса. Согласно опросу, Байден рискует потерять голоса независимых избирателей, так как Трампа поддержали бы 32% независимых избирателей, а Байдена - только 30%. Большинство избирателей выразили обеспокоенность по поводу возраста обоих кандидатов, а также вероятностью ухудшения состояния экономики страны в 2024 году. "Семьдесят семь процентов респондентов, в том числе 65% демократов, заявили, что Байден слишком стар, чтобы быть президентом, и только 39% заявили, что Байден достаточно силен умом для того, чтобы быть президентом.... 56% респондентов считают, что Трамп слишком стар для этой должности, а 54% заявили, что он... справится с трудностями на должности президента", - отмечает агентство со ссылкой на опрос. Опрос Рейтер совместно с Ipsos проводился онлайн с 8 по 14 сентября среди 4413 взрослых американцев. Погрешность составляет два процентных пункта. Ранее газета Wall Street Journal провела опрос, по результатам которого 46%избирателей проголосовали бы за Байдена и столько же - за Трампа, если бы выборы президента США проводились в тот день и ограничились соперничеством этих двух кандидатов. Согласно опросу, Трамп опережал действующего президента Байдена с результатом 40% против 39% с ростом доли неопределившихся до 17%. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.

https://ria.ru/20230915/ssha-1896488718.html

https://ria.ru/20230915/amerika-1896322823.html

сша

флорида

южная каролина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, флорида, южная каролина, джо байден, дональд трамп, майк пенс, оон, политика