https://ria.ru/20230915/obstrel-1896580253.html

В курской деревне при обстреле повреждено здание медпункта

В курской деревне при обстреле повреждено здание медпункта - РИА Новости, 15.09.2023

В курской деревне при обстреле повреждено здание медпункта

В результате обстрела украинскими военными деревни Елизаветовка в Курской области получили повреждения фельдшерско-акушерский пункт и одно домовладение,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:30

2023-09-15T16:30

2023-09-15T16:30

специальная военная операция на украине

происшествия

глушковский район

курская область

украина

роман старовойт

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БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. В результате обстрела украинскими военными деревни Елизаветовка в Курской области получили повреждения фельдшерско-акушерский пункт и одно домовладение, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале. "Сегодня днем со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка в Глушковском районе. Повреждены окна в фельдшерско-акушерском пункте и ворота в одном из частных домов. Никто из жителей не пострадал", - написал Старовойт.Он уточнил, что собственнику власти окажут помощь в восстановлении имущества, а также отремонтируют медицинское учреждение. Днем 25 августа в результате обстрела деревни Елизаветовка в Глушковском районе были ранены мужчина, позже он скончался в больнице, и женщина. Глушковский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230914/obstrel-1896273198.html

глушковский район

курская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, глушковский район, курская область, украина, роман старовойт