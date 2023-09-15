https://ria.ru/20230915/obstrel-1896580253.html
В курской деревне при обстреле повреждено здание медпункта
В курской деревне при обстреле повреждено здание медпункта - РИА Новости, 15.09.2023
В курской деревне при обстреле повреждено здание медпункта
В результате обстрела украинскими военными деревни Елизаветовка в Курской области получили повреждения фельдшерско-акушерский пункт и одно домовладение,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:30
2023-09-15T16:30
2023-09-15T16:30
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
курская область
украина
роман старовойт
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БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. В результате обстрела украинскими военными деревни Елизаветовка в Курской области получили повреждения фельдшерско-акушерский пункт и одно домовладение, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале. "Сегодня днем со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка в Глушковском районе. Повреждены окна в фельдшерско-акушерском пункте и ворота в одном из частных домов. Никто из жителей не пострадал", - написал Старовойт.Он уточнил, что собственнику власти окажут помощь в восстановлении имущества, а также отремонтируют медицинское учреждение. Днем 25 августа в результате обстрела деревни Елизаветовка в Глушковском районе были ранены мужчина, позже он скончался в больнице, и женщина. Глушковский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230914/obstrel-1896273198.html
глушковский район
курская область
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, глушковский район, курская область, украина, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Курская область, Украина, Роман Старовойт
В курской деревне при обстреле повреждено здание медпункта
Старовойт: в Елизаветовке при обстреле поврежден медпункт и одно домовладение