https://ria.ru/20230915/obstrel-1896440288.html

В Ярославле ищут неизвестных, стрелявших по автобусам

В Ярославле ищут неизвестных, стрелявших по автобусам - РИА Новости, 15.09.2023

В Ярославле ищут неизвестных, стрелявших по автобусам

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после того, как неизвестные в Ярославле устроили стрельбу по автобусам, сообщает областное УМВД. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T04:47

2023-09-15T04:47

2023-09-15T04:47

ярославль

россия

происшествия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили после того, как неизвестные в Ярославле устроили стрельбу по автобусам, сообщает областное УМВД. В ведомстве сообщили, что неизвестные использовали "неустановленный предмет" в качестве оружия, стреляя в направлении автобусов общественного транспорта. "По факту инцидента, произошедшего вечером 14 сентября на улице Бабича города Ярославля, следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статье 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору - ред.)", - говорится в сообщении УМВД в телеграм-канале. Уточняется, что в настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления.

https://ria.ru/20230912/zaderzhanie-1895718976.html

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ярославль, россия, происшествия