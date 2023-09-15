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В Ярославле ищут неизвестных, стрелявших по автобусам
В Ярославле ищут неизвестных, стрелявших по автобусам - РИА Новости, 15.09.2023
В Ярославле ищут неизвестных, стрелявших по автобусам
Уголовное дело о хулиганстве возбудили после того, как неизвестные в Ярославле устроили стрельбу по автобусам, сообщает областное УМВД. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T04:47
2023-09-15T04:47
2023-09-15T04:47
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили после того, как неизвестные в Ярославле устроили стрельбу по автобусам, сообщает областное УМВД. В ведомстве сообщили, что неизвестные использовали "неустановленный предмет" в качестве оружия, стреляя в направлении автобусов общественного транспорта. "По факту инцидента, произошедшего вечером 14 сентября на улице Бабича города Ярославля, следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статье 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору - ред.)", - говорится в сообщении УМВД в телеграм-канале. Уточняется, что в настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления.
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ярославль, россия, происшествия
Ярославль, Россия, Происшествия
В Ярославле ищут неизвестных, стрелявших по автобусам
В Ярославле возбудили уголовное дело после обстрела автобусов неизвестными