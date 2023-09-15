https://ria.ru/20230915/obrushenie-1896494721.html

На руднике в Белгородской области произошло обрушение

На руднике в Белгородской области произошло обрушение - РИА Новости, 15.09.2023

На руднике в Белгородской области произошло обрушение

Обрушение произошло в руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области, люди, по предварительной информации, не пострадали, рассказал РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:23

2023-09-15T12:23

2023-09-15T12:32

происшествия

белгородская область

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Обрушение произошло в руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области, люди, по предварительной информации, не пострадали, рассказал РИА Новости предстатель экстренных служб региона. "В 11.10 мск в подземном руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината произошло обрушение горной выработки", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно, в результате происшествия никто из сотрудников предприятия не пострадал. Яковлевский ГОК (входит в "Северсталь") продолжает работать в штатном режиме. Информацию об обрушении и отсутствии пострадавших подтвердили РИА Новости и на самом предприятии. "Пятнадцатого сентября в 11.10 в руднике подземном Яковлевского ГОКа произошло обрушение бетона с борта горной выработки. Для контроля ситуации на место направлен отряд военизированной горно-спасательной части. Никто из сотрудников не пострадал", - сообщили в пресс-службе ГОКа.Яковлевское железорудное месторождение расположено в Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии. Разведанные запасы составляют около 9,6 миллиарда тонн. Добыча на руднике осуществляется подземным способом. Содержание железа в руде составляет около 61%, руда не требует обогащения. Ключевой потребитель продукции Яковлевского ГОКа - Череповецкий металлургический комбинат "Северстали". Стратегия развития предприятия предусматривает увеличение объемов добычи руды до 5 миллионов тонн к 2023 году.

https://ria.ru/20230831/pozhar-1893509090.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, белгородская область