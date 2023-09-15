https://ria.ru/20230915/obrushenie-1896494721.html
На руднике в Белгородской области произошло обрушение
На руднике в Белгородской области произошло обрушение - РИА Новости, 15.09.2023
На руднике в Белгородской области произошло обрушение
Обрушение произошло в руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области, люди, по предварительной информации, не пострадали, рассказал РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:23
2023-09-15T12:23
2023-09-15T12:32
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Обрушение произошло в руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области, люди, по предварительной информации, не пострадали, рассказал РИА Новости предстатель экстренных служб региона. "В 11.10 мск в подземном руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината произошло обрушение горной выработки", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно, в результате происшествия никто из сотрудников предприятия не пострадал. Яковлевский ГОК (входит в "Северсталь") продолжает работать в штатном режиме. Информацию об обрушении и отсутствии пострадавших подтвердили РИА Новости и на самом предприятии. "Пятнадцатого сентября в 11.10 в руднике подземном Яковлевского ГОКа произошло обрушение бетона с борта горной выработки. Для контроля ситуации на место направлен отряд военизированной горно-спасательной части. Никто из сотрудников не пострадал", - сообщили в пресс-службе ГОКа.Яковлевское железорудное месторождение расположено в Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии. Разведанные запасы составляют около 9,6 миллиарда тонн. Добыча на руднике осуществляется подземным способом. Содержание железа в руде составляет около 61%, руда не требует обогащения. Ключевой потребитель продукции Яковлевского ГОКа - Череповецкий металлургический комбинат "Северстали". Стратегия развития предприятия предусматривает увеличение объемов добычи руды до 5 миллионов тонн к 2023 году.
https://ria.ru/20230831/pozhar-1893509090.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
На руднике в Белгородской области произошло обрушение
На руднике в Белгородской области произошло обрушение горной выработки
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Обрушение произошло в руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области, люди, по предварительной информации, не пострадали, рассказал РИА Новости предстатель экстренных служб региона.
"В 11.10 мск в подземном руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината произошло обрушение горной выработки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно, в результате происшествия никто из сотрудников предприятия не пострадал. Яковлевский ГОК (входит в "Северсталь") продолжает работать в штатном режиме.
Информацию об обрушении и отсутствии пострадавших подтвердили РИА Новости и на самом предприятии. "Пятнадцатого сентября в 11.10 в руднике подземном Яковлевского ГОКа произошло обрушение бетона с борта горной выработки. Для контроля ситуации на место направлен отряд военизированной горно-спасательной части. Никто из сотрудников не пострадал", - сообщили в пресс-службе ГОКа.
Яковлевское железорудное месторождение расположено в Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии. Разведанные запасы составляют около 9,6 миллиарда тонн. Добыча на руднике осуществляется подземным способом. Содержание железа в руде составляет около 61%, руда не требует обогащения. Ключевой потребитель продукции Яковлевского ГОКа - Череповецкий металлургический комбинат "Северстали". Стратегия развития предприятия предусматривает увеличение объемов добычи руды до 5 миллионов тонн к 2023 году.
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