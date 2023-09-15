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Байден вспомнил сказанные Путину слова о неуважении России Китаем - РИА Новости, 15.09.2023
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03:58 15.09.2023 (обновлено: 04:01 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/neuvazhenie-1896438834.html
Байден вспомнил сказанные Путину слова о неуважении России Китаем
Байден вспомнил сказанные Путину слова о неуважении России Китаем - РИА Новости, 15.09.2023
Байден вспомнил сказанные Путину слова о неуважении России Китаем
Президент США Джо Байден в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны вспомнил свою встречу с Владимиром Путиным в Женеве, на которой он якобы сказал... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T03:58
2023-09-15T04:01
в мире
женева (город)
сша
россия
джо байден
владимир путин
нато
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны вспомнил свою встречу с Владимиром Путиным в Женеве, на которой он якобы сказал российскому лидеру, что Пекин "не так уж и уважает" Москву.Байден неожиданно вспомнил женевскую встречу с Путиным в июле 2021 года. По его словам, речь шла о стратегической стабильности. Путин, как утверждает Байден, заявил, что с "неохотой" затрагивает эту тему, поскольку США ждут, что Россия привлечет к переговорам Китай. &quot;Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай... У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас&quot;, - заявил Байден.Как подчеркнул американский лидер, он не спрашивал Путина ни о ком, кроме самой России.К концу рассказа Байден вернулся к традиционной формуле о том, что США — это страна возможностей, но в процессе выступления президент совсем потерял голос и договаривал уже через хрип. Завершив выступление, он снова немного растерялся на сцене, прежде чем определиться, в какую сторону выходить.Встреча в ЖеневеЗа время своего президентства Байден встречался с Путиным лишь один раз на саммите в Женеве в 2021 году. По итогам почти пятичасовой встречи, которая проходила на исторической вилле Ла Гранж лидеры договорились начать межведомственные консультации по стратегической стабильности, был запущен предметный диалог по взаимодействию в киберсфере, а послы России и США вернулись в страны пребывания.Президенты в специальном заявлении подтвердили принцип о недопустимости ядерной войны, который впервые был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году. Вместе с тем по остальным ключевым проблемам в двусторонней сфере и на международной арене президенты лишь озвучили позиции — прорыва не произошло.Что еще говорил Байден о встрече с ПутинымВ июле Байден заявил, что на встрече с Путиным в Женеве отказался предоставить гарантии неучастия Украины в НАТО."В самый первый раз, когда я встретился с Путиным два года назад в Женеве. Он сказал: "Я хочу обязательств, что Украина не будет в НАТО". Я ответил: "Мы этого не сделаем, потому что есть политика "открытых дверей. И мы не будем ни от кого запираться", - сказал глава Белого дома в интервью телеканалу CNN.При этом он дал понять, что не считает Украину готовой к вступлению в альянс, который бы целиком оказался в состоянии войны с Россией, если бы такое решение сейчас было принято.В марте прошлого года Байден заявил, что поведение российского коллеги изменилось со времени саммита в Женеве, где шла "нормальная дискуссия" о запуске стратегического диалога.Тогдашний диалог с Путиным он сравнил со своей беседой с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным "сто лет назад, когда я был молодым сенатором". "Что изменилось – это ничего, ничего даже близко, не напоминающее это", - добавил Байден.Он также утверждал, что Путин существенно ужесточил свои требования в отношении Украины за время обсуждения этого вопроса с западными лидерами.
https://ria.ru/20230911/putin-1895432548.html
https://ria.ru/20230913/amerika-1896222227.html
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женева (город)
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в мире, женева (город), сша, россия, джо байден, владимир путин, нато
В мире, Женева (город), США, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО
Байден вспомнил сказанные Путину слова о неуважении России Китаем

Байден заявил, что сказал Путину в Женеве, что КНР "не очень уважает" Россию

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны вспомнил свою встречу с Владимиром Путиным в Женеве, на которой он якобы сказал российскому лидеру, что Пекин "не так уж и уважает" Москву.
Байден неожиданно вспомнил женевскую встречу с Путиным в июле 2021 года. По его словам, речь шла о стратегической стабильности. Путин, как утверждает Байден, заявил, что с "неохотой" затрагивает эту тему, поскольку США ждут, что Россия привлечет к переговорам Китай.
«

"Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай... У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас", - заявил Байден.

Как подчеркнул американский лидер, он не спрашивал Путина ни о ком, кроме самой России.
К концу рассказа Байден вернулся к традиционной формуле о том, что США — это страна возможностей, но в процессе выступления президент совсем потерял голос и договаривал уже через хрип. Завершив выступление, он снова немного растерялся на сцене, прежде чем определиться, в какую сторону выходить.
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Встреча в Женеве

За время своего президентства Байден встречался с Путиным лишь один раз на саммите в Женеве в 2021 году. По итогам почти пятичасовой встречи, которая проходила на исторической вилле Ла Гранж лидеры договорились начать межведомственные консультации по стратегической стабильности, был запущен предметный диалог по взаимодействию в киберсфере, а послы России и США вернулись в страны пребывания.
Президенты в специальном заявлении подтвердили принцип о недопустимости ядерной войны, который впервые был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году. Вместе с тем по остальным ключевым проблемам в двусторонней сфере и на международной арене президенты лишь озвучили позиции — прорыва не произошло.

Что еще говорил Байден о встрече с Путиным

В июле Байден заявил, что на встрече с Путиным в Женеве отказался предоставить гарантии неучастия Украины в НАТО.
"В самый первый раз, когда я встретился с Путиным два года назад в Женеве. Он сказал: "Я хочу обязательств, что Украина не будет в НАТО". Я ответил: "Мы этого не сделаем, потому что есть политика "открытых дверей. И мы не будем ни от кого запираться", - сказал глава Белого дома в интервью телеканалу CNN.
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При этом он дал понять, что не считает Украину готовой к вступлению в альянс, который бы целиком оказался в состоянии войны с Россией, если бы такое решение сейчас было принято.
В марте прошлого года Байден заявил, что поведение российского коллеги изменилось со времени саммита в Женеве, где шла "нормальная дискуссия" о запуске стратегического диалога.
Тогдашний диалог с Путиным он сравнил со своей беседой с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным "сто лет назад, когда я был молодым сенатором". "Что изменилось – это ничего, ничего даже близко, не напоминающее это", - добавил Байден.
Он также утверждал, что Путин существенно ужесточил свои требования в отношении Украины за время обсуждения этого вопроса с западными лидерами.
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