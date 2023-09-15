https://ria.ru/20230915/neuvazhenie-1896438834.html

Байден вспомнил сказанные Путину слова о неуважении России Китаем

Байден вспомнил сказанные Путину слова о неуважении России Китаем - РИА Новости, 15.09.2023

Байден вспомнил сказанные Путину слова о неуважении России Китаем

Президент США Джо Байден в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны вспомнил свою встречу с Владимиром Путиным в Женеве, на которой он якобы сказал... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T03:58

2023-09-15T03:58

2023-09-15T04:01

в мире

женева (город)

сша

россия

джо байден

владимир путин

нато

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны вспомнил свою встречу с Владимиром Путиным в Женеве, на которой он якобы сказал российскому лидеру, что Пекин "не так уж и уважает" Москву.Байден неожиданно вспомнил женевскую встречу с Путиным в июле 2021 года. По его словам, речь шла о стратегической стабильности. Путин, как утверждает Байден, заявил, что с "неохотой" затрагивает эту тему, поскольку США ждут, что Россия привлечет к переговорам Китай. "Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай... У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас", - заявил Байден.Как подчеркнул американский лидер, он не спрашивал Путина ни о ком, кроме самой России.К концу рассказа Байден вернулся к традиционной формуле о том, что США — это страна возможностей, но в процессе выступления президент совсем потерял голос и договаривал уже через хрип. Завершив выступление, он снова немного растерялся на сцене, прежде чем определиться, в какую сторону выходить.Встреча в ЖеневеЗа время своего президентства Байден встречался с Путиным лишь один раз на саммите в Женеве в 2021 году. По итогам почти пятичасовой встречи, которая проходила на исторической вилле Ла Гранж лидеры договорились начать межведомственные консультации по стратегической стабильности, был запущен предметный диалог по взаимодействию в киберсфере, а послы России и США вернулись в страны пребывания.Президенты в специальном заявлении подтвердили принцип о недопустимости ядерной войны, который впервые был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году. Вместе с тем по остальным ключевым проблемам в двусторонней сфере и на международной арене президенты лишь озвучили позиции — прорыва не произошло.Что еще говорил Байден о встрече с ПутинымВ июле Байден заявил, что на встрече с Путиным в Женеве отказался предоставить гарантии неучастия Украины в НАТО."В самый первый раз, когда я встретился с Путиным два года назад в Женеве. Он сказал: "Я хочу обязательств, что Украина не будет в НАТО". Я ответил: "Мы этого не сделаем, потому что есть политика "открытых дверей. И мы не будем ни от кого запираться", - сказал глава Белого дома в интервью телеканалу CNN.При этом он дал понять, что не считает Украину готовой к вступлению в альянс, который бы целиком оказался в состоянии войны с Россией, если бы такое решение сейчас было принято.В марте прошлого года Байден заявил, что поведение российского коллеги изменилось со времени саммита в Женеве, где шла "нормальная дискуссия" о запуске стратегического диалога.Тогдашний диалог с Путиным он сравнил со своей беседой с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным "сто лет назад, когда я был молодым сенатором". "Что изменилось – это ничего, ничего даже близко, не напоминающее это", - добавил Байден.Он также утверждал, что Путин существенно ужесточил свои требования в отношении Украины за время обсуждения этого вопроса с западными лидерами.

https://ria.ru/20230911/putin-1895432548.html

https://ria.ru/20230913/amerika-1896222227.html

https://ria.ru/20230831/putin-1893293428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, женева (город), сша, россия, джо байден, владимир путин, нато