https://ria.ru/20230915/nekhvatka-1896591909.html

Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга

Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга - РИА Новости, 15.09.2023

Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга

Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе № 22 в Екатеринбурге, из которой уволились более десяти учителей, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:17

2023-09-15T17:17

2023-09-15T17:49

общество

екатеринбург

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896598553_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_dc788d1f07c23f47dcb6a821278ae485.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе № 22 в Екатеринбурге, из которой уволились более десяти учителей, сообщила пресс-служба ведомства."Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе № 22 города Екатеринбурга. Со следующей рабочей недели образовательный процесс будет вестись в полном объеме", — говорится в публикации.Об увольнении двенадцати учителей из учебного заведения рассказали сегодня РИА Новости в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Собеседница агентства уточнила, что четверо из них вышли на пенсию.По ее словам, оперативно найти новых педагогов не удавалось, но учебный процесс шел в полном объеме, поскольку уволившихся учителей заменяли другие преподаватели.

https://ria.ru/20230905/uchitelya-1894417557.html

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, екатеринбург, россия