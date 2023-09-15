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Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга - РИА Новости, 15.09.2023
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17:17 15.09.2023 (обновлено: 17:49 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/nekhvatka-1896591909.html
Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга
Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга - РИА Новости, 15.09.2023
Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга
Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе № 22 в Екатеринбурге, из которой уволились более десяти учителей, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:17
2023-09-15T17:49
общество
екатеринбург
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе № 22 в Екатеринбурге, из которой уволились более десяти учителей, сообщила пресс-служба ведомства.&quot;Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе № 22 города Екатеринбурга. Со следующей рабочей недели образовательный процесс будет вестись в полном объеме&quot;, — говорится в публикации.Об увольнении двенадцати учителей из учебного заведения рассказали сегодня РИА Новости в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Собеседница агентства уточнила, что четверо из них вышли на пенсию.По ее словам, оперативно найти новых педагогов не удавалось, но учебный процесс шел в полном объеме, поскольку уволившихся учителей заменяли другие преподаватели.
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общество, екатеринбург, россия
Общество, Екатеринбург, Россия
Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга

Минпросвещения России решило вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга

CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Школа № 22 в Екатеринбурге
Школа № 22 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov /
Школа № 22 в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе № 22 в Екатеринбурге, из которой уволились более десяти учителей, сообщила пресс-служба ведомства.
«

"Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе № 22 города Екатеринбурга. Со следующей рабочей недели образовательный процесс будет вестись в полном объеме", — говорится в публикации.

Об увольнении двенадцати учителей из учебного заведения рассказали сегодня РИА Новости в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Собеседница агентства уточнила, что четверо из них вышли на пенсию.
По ее словам, оперативно найти новых педагогов не удавалось, но учебный процесс шел в полном объеме, поскольку уволившихся учителей заменяли другие преподаватели.
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