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Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга
Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга - РИА Новости, 15.09.2023
Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга
Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе № 22 в Екатеринбурге, из которой уволились более десяти учителей, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:17
2023-09-15T17:17
2023-09-15T17:49
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе № 22 в Екатеринбурге, из которой уволились более десяти учителей, сообщила пресс-служба ведомства."Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе № 22 города Екатеринбурга. Со следующей рабочей недели образовательный процесс будет вестись в полном объеме", — говорится в публикации.Об увольнении двенадцати учителей из учебного заведения рассказали сегодня РИА Новости в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Собеседница агентства уточнила, что четверо из них вышли на пенсию.По ее словам, оперативно найти новых педагогов не удавалось, но учебный процесс шел в полном объеме, поскольку уволившихся учителей заменяли другие преподаватели.
https://ria.ru/20230905/uchitelya-1894417557.html
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общество, екатеринбург, россия
Общество, Екатеринбург, Россия
Минпросвещения решило вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга
Минпросвещения России решило вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга