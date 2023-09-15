https://ria.ru/20230915/nefteprodukty-1896575104.html
Азербайджан в январе-августе 2023 года увеличил экспорт нефтепродуктов
Азербайджан в январе-августе 2023 года увеличил экспорт нефтепродуктов - РИА Новости, 15.09.2023
Азербайджан в январе-августе 2023 года увеличил экспорт нефтепродуктов
Азербайджан в январе-августе 2023 года увеличил экспорт нефтепродуктов более чем на 64% к аналогичному периоду прошлого года в натуральном, и на 53% - в... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:17
2023-09-15T16:17
2023-09-15T16:17
экономика
азербайджан
сша
цены на нефть
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БАКУ, 15 сен – РИА Новости. Азербайджан в январе-августе 2023 года увеличил экспорт нефтепродуктов более чем на 64% к аналогичному периоду прошлого года в натуральном, и на 53% - в стоимостном выражении, следует из отчета Государственного таможенного комитета страны. "В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал 678 402,9 тонны нефтепродуктов на сумму 403 952,46 тысячи долларов США. Стоимость экспортированных Азербайджаном нефтепродуктов за отчетный период по сравнению с показателем соответствующего периода 2022 года увеличилась на 52,9%, объем - на 64,3%", - говорится в сообщении. По итогам 2022 года Азербайджан экспортировал 770,8 тысячи тонн нефтепродуктов на сумму 527,35 миллиона долларов США.
https://ria.ru/20230914/neft-1896414647.html
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экономика, азербайджан, сша, цены на нефть
Экономика, Азербайджан, США, Цены на нефть
Азербайджан в январе-августе 2023 года увеличил экспорт нефтепродуктов
Азербайджан в январе-августе 2023 года увеличил экспорт нефтепродуктов на 64%