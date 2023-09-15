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Пошлина на экспорт нефти с октября вырастет на 2,5 доллара - РИА Новости, 15.09.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
14:23 15.09.2023 (обновлено: 14:25 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/neft-1896533452.html
Пошлина на экспорт нефти с октября вырастет на 2,5 доллара
Пошлина на экспорт нефти с октября вырастет на 2,5 доллара - РИА Новости, 15.09.2023
Пошлина на экспорт нефти с октября вырастет на 2,5 доллара
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября текущего года вырастет на 2,5 доллара и составит 23,9 доллара за тонну, сообщил Минфин РФ в своем... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:23
2023-09-15T14:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября текущего года вырастет на 2,5 доллара и составит 23,9 доллара за тонну, сообщил Минфин РФ в своем телеграм-канале. "Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2023 года повысится на 2,5 доллара и составит 23,9 доллара за тонну", – говорится в сообщении. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 21,4 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 октября повысится на 0,7 доллара и составит 7,1 доллара за тонну, на темные – на 2,5 доллара, до 23,9 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 0,7 доллара – до 7,1 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 1,4 доллара, до 13,1 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ останется нулевой. Пошлина на кокс вырастет на 0,2 доллара, до 1,5 доллара за тонну.
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экономика, россия, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Цены на нефть
Пошлина на экспорт нефти с октября вырастет на 2,5 доллара

Пошлина на экспорт нефти из России с октября вырастет до 23,9 доллара за тонну

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября текущего года вырастет на 2,5 доллара и составит 23,9 доллара за тонну, сообщил Минфин РФ в своем телеграм-канале.
"Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2023 года повысится на 2,5 доллара и составит 23,9 доллара за тонну", – говорится в сообщении.
В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 21,4 доллара за тонну.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 октября повысится на 0,7 доллара и составит 7,1 доллара за тонну, на темные – на 2,5 доллара, до 23,9 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 0,7 доллара – до 7,1 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 1,4 доллара, до 13,1 доллара за тонну.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ останется нулевой. Пошлина на кокс вырастет на 0,2 доллара, до 1,5 доллара за тонну.
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