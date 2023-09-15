https://ria.ru/20230915/neft-1896533452.html

Пошлина на экспорт нефти с октября вырастет на 2,5 доллара

Пошлина на экспорт нефти с октября вырастет на 2,5 доллара - РИА Новости, 15.09.2023

Пошлина на экспорт нефти с октября вырастет на 2,5 доллара

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября текущего года вырастет на 2,5 доллара и составит 23,9 доллара за тонну, сообщил Минфин РФ в своем... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:23

2023-09-15T14:23

2023-09-15T14:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября текущего года вырастет на 2,5 доллара и составит 23,9 доллара за тонну, сообщил Минфин РФ в своем телеграм-канале. "Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2023 года повысится на 2,5 доллара и составит 23,9 доллара за тонну", – говорится в сообщении. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 21,4 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 октября повысится на 0,7 доллара и составит 7,1 доллара за тонну, на темные – на 2,5 доллара, до 23,9 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 0,7 доллара – до 7,1 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 1,4 доллара, до 13,1 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ останется нулевой. Пошлина на кокс вырастет на 0,2 доллара, до 1,5 доллара за тонну.

https://ria.ru/20230914/neft-1896414647.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, цены на нефть