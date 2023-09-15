https://ria.ru/20230915/neft-1896533452.html
Пошлина на экспорт нефти с октября вырастет на 2,5 доллара
Пошлина на экспорт нефти с октября вырастет на 2,5 доллара - РИА Новости, 15.09.2023
Пошлина на экспорт нефти с октября вырастет на 2,5 доллара
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября текущего года вырастет на 2,5 доллара и составит 23,9 доллара за тонну, сообщил Минфин РФ в своем... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:23
2023-09-15T14:23
2023-09-15T14:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября текущего года вырастет на 2,5 доллара и составит 23,9 доллара за тонну, сообщил Минфин РФ в своем телеграм-канале. "Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2023 года повысится на 2,5 доллара и составит 23,9 доллара за тонну", – говорится в сообщении. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 21,4 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 октября повысится на 0,7 доллара и составит 7,1 доллара за тонну, на темные – на 2,5 доллара, до 23,9 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 0,7 доллара – до 7,1 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 1,4 доллара, до 13,1 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ останется нулевой. Пошлина на кокс вырастет на 0,2 доллара, до 1,5 доллара за тонну.
https://ria.ru/20230914/neft-1896414647.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Цены на нефть
Пошлина на экспорт нефти с октября вырастет на 2,5 доллара
Пошлина на экспорт нефти из России с октября вырастет до 23,9 доллара за тонну
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября текущего года вырастет на 2,5 доллара и составит 23,9 доллара за тонну, сообщил Минфин РФ в своем телеграм-канале
.
"Согласно расчетам Минфина России
, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2023 года повысится на 2,5 доллара и составит 23,9 доллара
за тонну", – говорится в сообщении.
В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 21,4 доллара за тонну.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 октября повысится на 0,7 доллара и составит 7,1 доллара за тонну, на темные – на 2,5 доллара, до 23,9 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 0,7 доллара – до 7,1 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 1,4 доллара, до 13,1 доллара за тонну.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ останется нулевой. Пошлина на кокс вырастет на 0,2 доллара, до 1,5 доллара за тонну.
Британия продлила разрешение на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию