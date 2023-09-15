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Небензя назвал сумму, полученную в 2023 году ООН для помощи Украине - РИА Новости, 15.09.2023
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02:09 15.09.2023 (обновлено: 02:42 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/nebenzya-1896435679.html
Небензя назвал сумму, полученную в 2023 году ООН для помощи Украине
Небензя назвал сумму, полученную в 2023 году ООН для помощи Украине - РИА Новости, 15.09.2023
Небензя назвал сумму, полученную в 2023 году ООН для помощи Украине
Украина является лидером по привлечению донорской помощи, только в 2023 году на оказание гуманитарной помощи Украине ООН получила 1,83 миллиарда долларов,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T02:09
2023-09-15T02:42
украина
россия
сирия
василий небензя
оон
нато
в мире
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ООН, 15 сен – РИА Новости. Украина является лидером по привлечению донорской помощи, только в 2023 году на оказание гуманитарной помощи Украине ООН получила 1,83 миллиарда долларов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, по последним данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в мире свыше 360 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи в том или ином виде. Как рассказал Небензя, для выполнения всех страновых гуманитарных планов в этом году ООН требуется 55,2 миллиарда долларов, из которых на данный момент получено только 29% (15,8 миллиарда долларов). "Таким образом, нехватка донорских средств сейчас практически в два раза превышает весь объем финансирования, который, для сравнения, запрашивался гуманитарным "крылом" ООН еще не так давно – в 2016 году (20 миллиардов долларов)", - сказал Небензя. "Примечательно, что лидером по привлечению донорского внимания уверенно остается Украина, на оказание гуманитарной помощи которой ООН только в этом году уже получила 1,83 миллиарда долларов", - указал он. По его словам, это на 300 миллионов долларов больше, чем для поддержки населения Сирии. "Это на 1 миллиард долларов больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим "экспериментальную демократизацию" США и НАТО. Многие из этих людей, как мы знаем, теперь в отчаянии соглашаются на продажу органов, а некоторые семьи продают детей, чтобы найти средства для пропитания остальных членов семьи", - заявил постпред. "Только об этом некоторые наши коллеги не любят говорить", - добавил он.
https://ria.ru/20230913/konflikt-1896130247.html
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украина, россия, сирия, василий небензя, оон, нато, в мире
Украина, Россия, Сирия, Василий Небензя, ООН, НАТО, В мире
Небензя назвал сумму, полученную в 2023 году ООН для помощи Украине

Небензя: ООН в 2023 году получила 1,83 миллиарда долларов на помощь Украине

© AP Photo / Jason DeCrowПостоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Jason DeCrow
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 сен – РИА Новости. Украина является лидером по привлечению донорской помощи, только в 2023 году на оказание гуманитарной помощи Украине ООН получила 1,83 миллиарда долларов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, по последним данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в мире свыше 360 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи в том или ином виде.
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Как рассказал Небензя, для выполнения всех страновых гуманитарных планов в этом году ООН требуется 55,2 миллиарда долларов, из которых на данный момент получено только 29% (15,8 миллиарда долларов).
"Таким образом, нехватка донорских средств сейчас практически в два раза превышает весь объем финансирования, который, для сравнения, запрашивался гуманитарным "крылом" ООН еще не так давно – в 2016 году (20 миллиардов долларов)", - сказал Небензя.
"Примечательно, что лидером по привлечению донорского внимания уверенно остается Украина, на оказание гуманитарной помощи которой ООН только в этом году уже получила 1,83 миллиарда долларов", - указал он.
По его словам, это на 300 миллионов долларов больше, чем для поддержки населения Сирии.
"Это на 1 миллиард долларов больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим "экспериментальную демократизацию" США и НАТО. Многие из этих людей, как мы знаем, теперь в отчаянии соглашаются на продажу органов, а некоторые семьи продают детей, чтобы найти средства для пропитания остальных членов семьи", - заявил постпред.
"Только об этом некоторые наши коллеги не любят говорить", - добавил он.
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