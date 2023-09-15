https://ria.ru/20230915/nastuplenie-1896581897.html

СМИ раскрыли неожиданную причину приостановления наступления ВСУ

СМИ раскрыли неожиданную причину приостановления наступления ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ раскрыли неожиданную причину приостановления наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины приостановили свое наступление из-за неумения своих военных воевать крупными частями и недостаточной подготовки на Западе, сообщает... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:35

2023-09-15T16:35

2023-09-15T16:35

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины приостановили свое наступление из-за неумения своих военных воевать крупными частями и недостаточной подготовки на Западе, сообщает Financial Times."Почти пятая часть боевой техники, которую НАТО предоставила для проведения контрнаступления, была уничтожена на начальном этапе операции в мае и июне. По этой причине Киев был вынужден остановиться и переосмыслить стратегию", — говорится в материале.Как указали обозреватели, после провальной попытки украинских войск пробить российские линии обороны с использованием механизированных частей, ВСУ пришлось перейти на стратегию ведения боев на изнурение, а также задействовать небольшие штурмовые подразделения.Украинские военные уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230915/ugroza-1896545529.html

киев

сша

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в мире, киев, сша, вооруженные силы украины, нато, украина