https://ria.ru/20230915/nastavniki-1896492487.html
Реестры казаков-наставников сформируют на Юге России
Реестры казаков-наставников сформируют на Юге России - РИА Новости, 15.09.2023
Реестры казаков-наставников сформируют на Юге России
Реестры наставников будут сформированы в казачьих образовательных учреждениях на территории Всевеликого войска Донского, следует из резолюции круглого стола по... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:15
2023-09-15T12:15
2023-09-15T12:46
ростовская область
ростовская область
волгоградская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Реестры наставников будут сформированы в казачьих образовательных учреждениях на территории Всевеликого войска Донского, следует из резолюции круглого стола по вопросам наставничества в казачестве, который состоялся в пятницу в правительстве Ростовской области. Казачьи общества Всевеликого войска Донского расположены на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. "Проведение круглого стола продиктовано важностью формирования нового подхода к патриотическому воспитанию казачьей молодежи на основе реальных примеров героев, которые станут наставниками для подрастающего поколения", - сказал на заседании заместитель губернатора Ростовской области атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков. Он добавил, что наставнический проект направлен на систематизацию работы казачьих обществ с молодежью, унификацию этой работы и лекционного материала, усиление патриотической составляющей. "По итогам работы круглого стола предложено сформировать муниципальные и региональные базы наставников", - говорится в резолюции. Уточняется, что это позволит эффективнее организовать их работу не только в своих организациях, но и удаленно на уровне региона. Участники заседания согласились, что наставническую деятельность среди казачьей молодежи следует развивать, в частности, в сферах спорта, поисковой деятельности, сохранения традиций и культуры донского казачества, патриотических проектах. В настоящее время на территории Всевеликого войска Донского функционируют порядка 800 казачьих учебных заведений, а также более 150 военно-патриотических и спортивных клубов.
https://ria.ru/20230913/don-1896016753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, волгоградская область, астраханская область, республика калмыкия
Ростовская область , Ростовская область, Волгоградская область, Астраханская область, Республика Калмыкия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Реестры наставников будут сформированы в казачьих образовательных учреждениях на территории Всевеликого войска Донского, следует из резолюции круглого стола по вопросам наставничества в казачестве, который состоялся в пятницу в правительстве Ростовской области.
Казачьи общества Всевеликого войска Донского расположены на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей
и Республики Калмыкия
.
"Проведение круглого стола продиктовано важностью формирования нового подхода к патриотическому воспитанию казачьей молодежи на основе реальных примеров героев, которые станут наставниками для подрастающего поколения", - сказал на заседании заместитель губернатора Ростовской области атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.
Он добавил, что наставнический проект направлен на систематизацию работы казачьих обществ с молодежью, унификацию этой работы и лекционного материала, усиление патриотической составляющей.
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"По итогам работы круглого стола предложено сформировать муниципальные и региональные базы наставников", - говорится в резолюции. Уточняется, что это позволит эффективнее организовать их работу не только в своих организациях, но и удаленно на уровне региона.
Участники заседания согласились, что наставническую деятельность среди казачьей молодежи следует развивать, в частности, в сферах спорта, поисковой деятельности, сохранения традиций и культуры донского казачества, патриотических проектах.
В настоящее время на территории Всевеликого войска Донского функционируют порядка 800 казачьих учебных заведений, а также более 150 военно-патриотических и спортивных клубов.
Более тысячи кадетов обучаются в Ростовской области, сообщил Бодряков