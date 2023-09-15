https://ria.ru/20230915/nalichnye-1896576850.html

Набиуллина заявила, что спрос на наличные в России сохраняется

Набиуллина заявила, что спрос на наличные в России сохраняется - РИА Новости, 15.09.2023

Набиуллина заявила, что спрос на наличные в России сохраняется

Использование цифрового рубля будет добровольным, наравне с другими способами платежей, которые востребованы у населения, например, картами и наличными - спрос... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:23

2023-09-15T16:23

2023-09-15T18:24

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Использование цифрового рубля будет добровольным, наравне с другими способами платежей, которые востребованы у населения, например, картами и наличными - спрос на них был и есть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Использование цифрового рубля абсолютно добровольно. Наша принципиальная позиция, что человек должен сам выбирать, как ему осуществлять расчеты: использовать цифровой рубль, наличные, карты, онлайн-переводы по QR-коду и так далее", - сказала она."Спрос на наличные есть и был, просто граждане, мы видим по динамике в целом, статистике, предпочитают более удобные способы оплаты: через мобильные платежи, через карты. Это предпочтения самих людей, и, конечно, это принципиальный вопрос добровольности для введения цифрового рубля", - добавила глава регулятора.Банк России 15 августа запустил пилотный проект с использованием цифрового рубля в реальных операциях. Первая группа участников состоит из 600 человек и 30 предприятий в одиннадцати городах. А в первую тестовую группу банков вошли Альфа-банк, банк "Дом.РФ", "Ингосстрах банк", ВТБ, Газпромбанк, "Киви банк", банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Синара", Росбанк и "ТКБ банк".По данным регулятора на начало августа, доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ составляет около 82%. ЦБ ожидает, что она продолжит расти.

https://ria.ru/20230809/nalichnye-1888968800.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)