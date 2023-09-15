https://ria.ru/20230915/nabiullina-1896559693.html
Набиуллина сделала прогноз по темпам роста экономики во втором полугодии
Набиуллина сделала прогноз по темпам роста экономики во втором полугодии - РИА Новости, 15.09.2023
Набиуллина сделала прогноз по темпам роста экономики во втором полугодии
Ориентированная на внутренний спрос часть экономики РФ уже превысила уровень конца 2021 года, темпы роста экономики во втором полугодии 2023 года будут более... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:34
2023-09-15T15:34
2023-09-15T15:36
экономика
цены на нефть
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ориентированная на внутренний спрос часть экономики РФ уже превысила уровень конца 2021 года, темпы роста экономики во втором полугодии 2023 года будут более умеренными, заявила на брифинге в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина. "ВВП во втором квартале вырос на 4,9% год к году, такие высокие темпы роста отражают восстановление экономики после спада в прошлом году. При этом, по нашим оценкам, та часть экономики, которая ориентирована на внутренний спрос, в целом превысила уровень конца 2021 года", - сказала Набиуллина. "Мы ожидаем, что во втором полугодии темпы роста будут более умеренными и это естественно после периода быстрого восстановительного роста", - добавила она. По словам главы регулятора, темпы роста экономики ограничиваются доступностью ресурсов, прежде всего трудовых. Ситуацию на рынке труда она оценила как "напряженную". По прогнозу ЦБ, экономика России вырастет в текущем году на 1,5-2,5%, в 2024 - на 0,5-1,5%. "В дальнейшем экономика перейдет к сбалансированным темпам роста, которые мы оцениваем в 1,5-2,5%", - заключила глава ЦБ.
https://ria.ru/20230915/stavka-1896554608.html
https://ria.ru/20230915/ekonomika-1896551665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина сделала прогноз по темпам роста экономики во втором полугодии
Набиуллина: темпы роста экономики России во II полугодии будут более умеренными