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В Москве пассажир избил водителя такси и угнал его машину
В Москве пассажир избил водителя такси и угнал его машину - РИА Новости, 15.09.2023
В Москве пассажир избил водителя такси и угнал его машину
Полицейские нашли пассажира, который избил водителя такси и угнал его служебную машину в Москве, сообщает пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:23
2023-09-15T15:23
2023-09-15T15:25
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Полицейские нашли пассажира, который избил водителя такси и угнал его служебную машину в Москве, сообщает пресс-службе столичного главка МВД. По данным ведомства, такси ехало по Байкальской улице в Москве, когда пассажир несколько раз ударил шофёра по голове. После чего пострадавший остановился и вышел из машины, а в это время злоумышленник пересел за руль такси и уехал. Ущерб превысил миллион рублей. "В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан сотрудниками полиции недалеко от места совершения преступления. Транспортное средство возвращено владельцу", - сказали в главке. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем с применением насилия). Подозреваемый под подпиской о невыезде. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.
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происшествия, авто, москва, россия
Происшествия, Авто, Москва, Россия
В Москве пассажир избил водителя такси и угнал его машину
МВД: в Москве пассажир избил водителя такси и угнал его служебную машину