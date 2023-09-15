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В Москве пассажир избил водителя такси и угнал его машину - РИА Новости, 15.09.2023
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15:23 15.09.2023 (обновлено: 15:25 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/mvd-1896557355.html
В Москве пассажир избил водителя такси и угнал его машину
В Москве пассажир избил водителя такси и угнал его машину - РИА Новости, 15.09.2023
В Москве пассажир избил водителя такси и угнал его машину
Полицейские нашли пассажира, который избил водителя такси и угнал его служебную машину в Москве, сообщает пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:23
2023-09-15T15:25
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россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Полицейские нашли пассажира, который избил водителя такси и угнал его служебную машину в Москве, сообщает пресс-службе столичного главка МВД. По данным ведомства, такси ехало по Байкальской улице в Москве, когда пассажир несколько раз ударил шофёра по голове. После чего пострадавший остановился и вышел из машины, а в это время злоумышленник пересел за руль такси и уехал. Ущерб превысил миллион рублей. "В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан сотрудниками полиции недалеко от места совершения преступления. Транспортное средство возвращено владельцу", - сказали в главке. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем с применением насилия). Подозреваемый под подпиской о невыезде. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.
https://ria.ru/20230908/taksi-1895089297.html
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происшествия, авто, москва, россия
Происшествия, Авто, Москва, Россия
В Москве пассажир избил водителя такси и угнал его машину

МВД: в Москве пассажир избил водителя такси и угнал его служебную машину

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Полицейские нашли пассажира, который избил водителя такси и угнал его служебную машину в Москве, сообщает пресс-службе столичного главка МВД.
По данным ведомства, такси ехало по Байкальской улице в Москве, когда пассажир несколько раз ударил шофёра по голове. После чего пострадавший остановился и вышел из машины, а в это время злоумышленник пересел за руль такси и уехал. Ущерб превысил миллион рублей.
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"В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан сотрудниками полиции недалеко от места совершения преступления. Транспортное средство возвращено владельцу", - сказали в главке.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем с применением насилия). Подозреваемый под подпиской о невыезде.
Когда именно произошел инцидент, не уточняется.
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