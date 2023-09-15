https://ria.ru/20230915/mvd-1896557355.html

В Москве пассажир избил водителя такси и угнал его машину

В Москве пассажир избил водителя такси и угнал его машину - РИА Новости, 15.09.2023

В Москве пассажир избил водителя такси и угнал его машину

Полицейские нашли пассажира, который избил водителя такси и угнал его служебную машину в Москве, сообщает пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:23

2023-09-15T15:23

2023-09-15T15:25

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Полицейские нашли пассажира, который избил водителя такси и угнал его служебную машину в Москве, сообщает пресс-службе столичного главка МВД. По данным ведомства, такси ехало по Байкальской улице в Москве, когда пассажир несколько раз ударил шофёра по голове. После чего пострадавший остановился и вышел из машины, а в это время злоумышленник пересел за руль такси и уехал. Ущерб превысил миллион рублей. "В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан сотрудниками полиции недалеко от места совершения преступления. Транспортное средство возвращено владельцу", - сказали в главке. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем с применением насилия). Подозреваемый под подпиской о невыезде. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

https://ria.ru/20230908/taksi-1895089297.html

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