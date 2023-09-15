https://ria.ru/20230915/mumii-1896471548.html
В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска
В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска - РИА Новости, 15.09.2023
В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска
Исследователи не подтвердили инопланетное происхождение мумий из перуанской пустыни Наска, которые вновь вызвали интерес мировых СМИ после презентации в... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:56
2023-09-15T10:56
2023-09-15T10:56
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МЕХИКО, 15 сен - РИА Новости. Исследователи не подтвердили инопланетное происхождение мумий из перуанской пустыни Наска, которые вновь вызвали интерес мировых СМИ после презентации в мексиканском конгрессе - по словам министра культуры Перу Лесли Уртеаги, они были сделаны из костных останков доиспанского периода, а её ведомство возбудило уголовное дело о вывозе этих останков из страны. "Нет, было быстро подтверждено, что это части костных останков доиспанского периода", - ответила Уртеага на вопрос журналистов о результатах анализа происхождения мумий, предположительно найденных крестьянином на южном побережье Перу в 2015 году, разговор был показан в эфире телеканала Latina Noticias. В начале текущей недели журналист и "уфолог" Хайме Мауссан вновь представил в конгрессе Мексики "мумии двух гуманоидов", обнаруженных в Перу. По его словам, 60-сантиметровые тела возрастом около тысячи лет принадлежат инопланетянам. "Эта тема обсуждается в министерстве уже много лет, мы гораздо раньше узнали об этом предполагаемом открытии. Могу сказать, что в тот момент министерство культуры возбудило уголовное дело против лиц, которые имели отношения к этим господам, и я сейчас намерена запросить информацию, чтобы понимать, что произошло с тех пор. Дело касалось вывоза доиспанских находок, на тот момент мы рассматривали (мумии - ред.) как костные останки доиспанского периода", - добавила министр Уртеага. Говоря об инопланетных признаках мумий и анализе ДНК, представленных на слушаниях в мексиканском конгрессе, министр культуры подчеркнула, что никакая научная организация Перу не делала таких заявлений. Согласно заявлению перуанских ученых, которые в 2018 году выступили против фальсификации археологических находок, "тела пришельцев" могли быть сделаны из фрагментов настоящих мумий, обнаруженных в пустыне Наска тремя годами ранее. При раскопках в 2015 году там обнаружили 171 мумию возрастом около 1200 лет, и не исключено, что другие мумии древних жителей этого региона или их фрагменты могли достаться фальсификаторам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу, мексика
В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска
Глава Минкульта Перу: мумии из Наски оказались останками доиспанского периода
МЕХИКО, 15 сен - РИА Новости.
Исследователи не подтвердили инопланетное происхождение мумий из перуанской пустыни Наска, которые вновь вызвали интерес мировых СМИ после презентации в мексиканском конгрессе - по словам
министра культуры Перу Лесли Уртеаги, они были сделаны из костных останков доиспанского периода, а её ведомство возбудило уголовное дело о вывозе этих останков из страны.
"Нет, было быстро подтверждено, что это части костных останков доиспанского периода", - ответила Уртеага на вопрос журналистов о результатах анализа происхождения мумий, предположительно найденных крестьянином на южном побережье Перу в 2015 году, разговор был показан в эфире телеканала Latina Noticias.
В начале текущей недели журналист и "уфолог" Хайме Мауссан вновь представил в конгрессе Мексики
"мумии двух гуманоидов", обнаруженных в Перу. По его словам, 60-сантиметровые тела возрастом около тысячи лет принадлежат инопланетянам.
"Эта тема обсуждается в министерстве уже много лет, мы гораздо раньше узнали об этом предполагаемом открытии. Могу сказать, что в тот момент министерство культуры возбудило уголовное дело против лиц, которые имели отношения к этим господам, и я сейчас намерена запросить информацию, чтобы понимать, что произошло с тех пор. Дело касалось вывоза доиспанских находок, на тот момент мы рассматривали (мумии - ред.) как костные останки доиспанского периода", - добавила министр Уртеага.
Благодаря мумиям ученые реконструировали климат древнего мира
Говоря об инопланетных признаках мумий и анализе ДНК, представленных на слушаниях в мексиканском конгрессе, министр культуры подчеркнула, что никакая научная организация Перу не делала таких заявлений.
Согласно заявлению перуанских ученых, которые в 2018 году выступили против фальсификации археологических находок, "тела пришельцев" могли быть сделаны из фрагментов настоящих мумий, обнаруженных в пустыне Наска тремя годами ранее. При раскопках в 2015 году там обнаружили 171 мумию возрастом около 1200 лет, и не исключено, что другие мумии древних жителей этого региона или их фрагменты могли достаться фальсификаторам.