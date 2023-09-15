Рейтинг@Mail.ru
Названы распространенные ошибки при мойке автомобиля - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/moyka-1896433690.html
Названы распространенные ошибки при мойке автомобиля
Названы распространенные ошибки при мойке автомобиля - РИА Новости, 15.09.2023
Названы распространенные ошибки при мойке автомобиля
Каких ошибок при самостоятельной мойке автомобиля нужно избегать, чтобы не допустить порчи лакокрасочного покрытия, объяснил в интервью радио Sputnik главный... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T02:10
2023-09-15T02:10
авто
максим ракитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889296138_0:117:3175:1903_1920x0_80_0_0_8f3e681e44b91ab583b1df4db0df852d.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Каких ошибок при самостоятельной мойке автомобиля нужно избегать, чтобы не допустить порчи лакокрасочного покрытия, объяснил в интервью радио Sputnik главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.Мыть машину необходимо в разрешенном месте, выбирая для этого площадку, расположенную в тени или под крышей, сказал он. На солнце вода и шампунь могут стать причиной повреждения защитного покрытия автомобиля, предупредил автоэксперт."Главное, чего не надо делать, – это мыть машину под прямыми солнечными лучами, если вы не можете ее быстро вытереть. Потому что образующиеся при этом маленькие лужицы превращаются в линзы, в увеличительные стекла, и попадающие на них солнечные лучи начинают действовать, как лазер. Они, конечно, не сразу прожгут лакокрасочное покрытие, но нанести ему определенный ущерб могут", – отметил Ракитин.Также нельзя использовать для мытья машины старые губки и тряпки, потому что они могут действовать на поверхность автомобиля, как абразив, продолжил он."Губка или тряпка, которой вы моете автомобиль, должна быть чистой и новой. Если вы использовали ее для того, чтобы смывать сильную грязь, то в поры губки, даже автомобильной, могли попасть соринки, песчинки, елочные иголки, и в итоге вы абразивным слоем будете натирать свой автомобиль", – пояснил Ракитин.Кроме того, не стоит удалять дорожную грязь с автомобиля средством для мытья посуды, уверен эксперт."Химический состав моющих средств схожий, но добавки предназначены для разных вещей. Автомобильный кузов все-таки не сковородка, и жир от пригоревшей колбасы там вряд ли можно увидеть. В критических ситуациях, когда ваш автомобиль сильно загрязнен, и вы готовы его мыть самостоятельно, можно использовать средство для мытья посуды", – уточнил Максим Ракитин в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230703/avto-1881588225.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889296138_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_8f8e5eb5e5bbb784db37fd5f7bfdd999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, максим ракитин
Авто, Максим Ракитин
Названы распространенные ошибки при мойке автомобиля

Автоэксперт Ракитин посоветовал не мыть машину на солнце

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМойка автомобилей
Мойка автомобилей - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мойка автомобилей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Каких ошибок при самостоятельной мойке автомобиля нужно избегать, чтобы не допустить порчи лакокрасочного покрытия, объяснил в интервью радио Sputnik главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.
Мыть машину необходимо в разрешенном месте, выбирая для этого площадку, расположенную в тени или под крышей, сказал он. На солнце вода и шампунь могут стать причиной повреждения защитного покрытия автомобиля, предупредил автоэксперт.
«
"Главное, чего не надо делать, – это мыть машину под прямыми солнечными лучами, если вы не можете ее быстро вытереть. Потому что образующиеся при этом маленькие лужицы превращаются в линзы, в увеличительные стекла, и попадающие на них солнечные лучи начинают действовать, как лазер. Они, конечно, не сразу прожгут лакокрасочное покрытие, но нанести ему определенный ущерб могут", – отметил Ракитин.
Также нельзя использовать для мытья машины старые губки и тряпки, потому что они могут действовать на поверхность автомобиля, как абразив, продолжил он.
"Губка или тряпка, которой вы моете автомобиль, должна быть чистой и новой. Если вы использовали ее для того, чтобы смывать сильную грязь, то в поры губки, даже автомобильной, могли попасть соринки, песчинки, елочные иголки, и в итоге вы абразивным слоем будете натирать свой автомобиль", – пояснил Ракитин.
Кроме того, не стоит удалять дорожную грязь с автомобиля средством для мытья посуды, уверен эксперт.
"Химический состав моющих средств схожий, но добавки предназначены для разных вещей. Автомобильный кузов все-таки не сковородка, и жир от пригоревшей колбасы там вряд ли можно увидеть. В критических ситуациях, когда ваш автомобиль сильно загрязнен, и вы готовы его мыть самостоятельно, можно использовать средство для мытья посуды", – уточнил Максим Ракитин в интервью радио Sputnik.
Мужчина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Эксперт дал совет, как подготовить автомобиль к путешествию
3 июля, 02:15
 
АвтоМаксим Ракитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала