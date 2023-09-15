https://ria.ru/20230915/moyka-1896433690.html

Названы распространенные ошибки при мойке автомобиля

Названы распространенные ошибки при мойке автомобиля - РИА Новости, 15.09.2023

Названы распространенные ошибки при мойке автомобиля

Каких ошибок при самостоятельной мойке автомобиля нужно избегать, чтобы не допустить порчи лакокрасочного покрытия, объяснил в интервью радио Sputnik главный... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T02:10

2023-09-15T02:10

2023-09-15T02:10

авто

максим ракитин

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Каких ошибок при самостоятельной мойке автомобиля нужно избегать, чтобы не допустить порчи лакокрасочного покрытия, объяснил в интервью радио Sputnik главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.Мыть машину необходимо в разрешенном месте, выбирая для этого площадку, расположенную в тени или под крышей, сказал он. На солнце вода и шампунь могут стать причиной повреждения защитного покрытия автомобиля, предупредил автоэксперт."Главное, чего не надо делать, – это мыть машину под прямыми солнечными лучами, если вы не можете ее быстро вытереть. Потому что образующиеся при этом маленькие лужицы превращаются в линзы, в увеличительные стекла, и попадающие на них солнечные лучи начинают действовать, как лазер. Они, конечно, не сразу прожгут лакокрасочное покрытие, но нанести ему определенный ущерб могут", – отметил Ракитин.Также нельзя использовать для мытья машины старые губки и тряпки, потому что они могут действовать на поверхность автомобиля, как абразив, продолжил он."Губка или тряпка, которой вы моете автомобиль, должна быть чистой и новой. Если вы использовали ее для того, чтобы смывать сильную грязь, то в поры губки, даже автомобильной, могли попасть соринки, песчинки, елочные иголки, и в итоге вы абразивным слоем будете натирать свой автомобиль", – пояснил Ракитин.Кроме того, не стоит удалять дорожную грязь с автомобиля средством для мытья посуды, уверен эксперт."Химический состав моющих средств схожий, но добавки предназначены для разных вещей. Автомобильный кузов все-таки не сковородка, и жир от пригоревшей колбасы там вряд ли можно увидеть. В критических ситуациях, когда ваш автомобиль сильно загрязнен, и вы готовы его мыть самостоятельно, можно использовать средство для мытья посуды", – уточнил Максим Ракитин в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20230703/avto-1881588225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, максим ракитин