https://ria.ru/20230915/most-1896525595.html

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 15.09.2023

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытый около трех часов назад, возобновлен, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:59

2023-09-15T13:59

2023-09-15T13:59

крымский мост

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884715482_0:3:3636:2048_1920x0_80_0_0_d7529f6e58f3ac74e127b597256837cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытый около трех часов назад, возобновлен, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. Машины перестали пускать на мост в 10.44 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230914/most-1896352321.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крымский мост, республика крым