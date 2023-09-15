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Музей горхозяйства Москвы стал лауреатом нацпремии "Корпоративный музей" - РИА Новости, 21.09.2023
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16:11 15.09.2023 (обновлено: 15:13 21.09.2023)
https://ria.ru/20230915/moskva-1897792829.html
Музей горхозяйства Москвы стал лауреатом нацпремии "Корпоративный музей"
Музей горхозяйства Москвы стал лауреатом нацпремии "Корпоративный музей" - РИА Новости, 21.09.2023
Музей горхозяйства Москвы стал лауреатом нацпремии "Корпоративный музей"
Музей городского хозяйства Москвы стал лауреатом V Национальной премии "Корпоративный музей", он удостоен диплома II степени в номинации "Лучшие образовательные РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-15T16:11
2023-09-21T15:13
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы стал лауреатом V Национальной премии "Корпоративный музей", он удостоен диплома II степени в номинации "Лучшие образовательные проекты корпоративного музея", сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Музей городского хозяйства Москвы – лауреат V Национальной премии "Корпоративный музей". Конкурс проводится при поддержке министерства культуры РФ. В этом году в шорт-лист вошли 70 проектов. Музей КГХ признан лучшим в номинации "Открытие года" и удостоен дипломом II степени в номинации "Лучшие образовательные проекты корпоративного музея", - говорится в сообщении. Отмечается, что музей городского хозяйства Москвы – это 19 тематических разделов, посвященных работе коммунальных служб, спасателей и пожарных. "Только здесь показывают "изнанку" городского хозяйства: можно узнать, как в наши квартиры попадают электричество, газ, вода и тепло, как работают системы жизнеобеспечения Москвы, научиться правильно сортировать отходы, действовать при возгорании, с помощью технологий дополненной реальности увидеть, какие работы ежедневно проводят городские службы. А в конце роборука сделает для вас памятное видео на фоне цветов", - добавили в комплексе городского хозяйства.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Музей горхозяйства Москвы стал лауреатом нацпремии "Корпоративный музей"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМузей городского хозяйства Москвы
Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Музей городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы стал лауреатом V Национальной премии "Корпоративный музей", он удостоен диплома II степени в номинации "Лучшие образовательные проекты корпоративного музея", сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Музей городского хозяйства Москвы – лауреат V Национальной премии "Корпоративный музей". Конкурс проводится при поддержке министерства культуры РФ. В этом году в шорт-лист вошли 70 проектов. Музей КГХ признан лучшим в номинации "Открытие года" и удостоен дипломом II степени в номинации "Лучшие образовательные проекты корпоративного музея", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что музей городского хозяйства Москвы – это 19 тематических разделов, посвященных работе коммунальных служб, спасателей и пожарных.
"Только здесь показывают "изнанку" городского хозяйства: можно узнать, как в наши квартиры попадают электричество, газ, вода и тепло, как работают системы жизнеобеспечения Москвы, научиться правильно сортировать отходы, действовать при возгорании, с помощью технологий дополненной реальности увидеть, какие работы ежедневно проводят городские службы. А в конце роборука сделает для вас памятное видео на фоне цветов", - добавили в комплексе городского хозяйства.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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