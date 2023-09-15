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Музей горхозяйства Москвы стал лауреатом нацпремии "Корпоративный музей"
Музей горхозяйства Москвы стал лауреатом нацпремии "Корпоративный музей" - РИА Новости, 21.09.2023
Музей горхозяйства Москвы стал лауреатом нацпремии "Корпоративный музей"
Музей городского хозяйства Москвы стал лауреатом V Национальной премии "Корпоративный музей", он удостоен диплома II степени в номинации "Лучшие образовательные РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-15T16:11
2023-09-15T16:11
2023-09-21T15:13
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы стал лауреатом V Национальной премии "Корпоративный музей", он удостоен диплома II степени в номинации "Лучшие образовательные проекты корпоративного музея", сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Музей городского хозяйства Москвы – лауреат V Национальной премии "Корпоративный музей". Конкурс проводится при поддержке министерства культуры РФ. В этом году в шорт-лист вошли 70 проектов. Музей КГХ признан лучшим в номинации "Открытие года" и удостоен дипломом II степени в номинации "Лучшие образовательные проекты корпоративного музея", - говорится в сообщении. Отмечается, что музей городского хозяйства Москвы – это 19 тематических разделов, посвященных работе коммунальных служб, спасателей и пожарных. "Только здесь показывают "изнанку" городского хозяйства: можно узнать, как в наши квартиры попадают электричество, газ, вода и тепло, как работают системы жизнеобеспечения Москвы, научиться правильно сортировать отходы, действовать при возгорании, с помощью технологий дополненной реальности увидеть, какие работы ежедневно проводят городские службы. А в конце роборука сделает для вас памятное видео на фоне цветов", - добавили в комплексе городского хозяйства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы стал лауреатом V Национальной премии "Корпоративный музей", он удостоен диплома II степени в номинации "Лучшие образовательные проекты корпоративного музея", сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Музей городского хозяйства Москвы – лауреат V Национальной премии "Корпоративный музей". Конкурс проводится при поддержке министерства культуры РФ. В этом году в шорт-лист вошли 70 проектов. Музей КГХ признан лучшим в номинации "Открытие года" и удостоен дипломом II степени в номинации "Лучшие образовательные проекты корпоративного музея", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что музей городского хозяйства Москвы – это 19 тематических разделов, посвященных работе коммунальных служб, спасателей и пожарных.
"Только здесь показывают "изнанку" городского хозяйства: можно узнать, как в наши квартиры попадают электричество, газ, вода и тепло, как работают системы жизнеобеспечения Москвы
, научиться правильно сортировать отходы, действовать при возгорании, с помощью технологий дополненной реальности увидеть, какие работы ежедневно проводят городские службы. А в конце роборука сделает для вас памятное видео на фоне цветов", - добавили в комплексе городского хозяйства.