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Более двух тысяч новых домовых указателей установили в Москве с начала года - РИА Новости, 15.09.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:55 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/moskva-1896487255.html
Более двух тысяч новых домовых указателей установили в Москве с начала года
Более двух тысяч новых домовых указателей установили в Москве с начала года - РИА Новости, 15.09.2023
Более двух тысяч новых домовых указателей установили в Москве с начала года
Специалисты Комплекса городского хозяйства установили с начала года более 2 тысяч новых домовых указателей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:55
2023-09-15T11:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства установили с начала года более 2 тысяч новых домовых указателей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Единая система навигации создается в столице с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году установили более 2 тысяч новых домовых и свыше 870 городских указателей, более 3 тысяч информационных полей. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц". Заммэра подчеркнул, что благодаря созданию Единой системы навигации москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту. "Продолжаем реализацию проекта военно-патриотической навигации, в рамках которого указатели с QR-кодами устанавливаем к домам, где жили герои Великой Отечественной войны и памятным местам военных лет. С начала года оборудовали более 80 таких указателей. Пройдя по ссылке, можно прочитать на тематическом сайте описание памятника и посмотреть кратчайший маршрут к нему", — добавил он. Бирюков напомнил, что в общей сложности в Москве установлено более 13 тысяч новых городских и более 99 тысяч домовых указателей.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК)

Более двух тысяч новых домовых указателей установили в Москве с начала года

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Москва
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства установили с начала года более 2 тысяч новых домовых указателей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Единая система навигации создается в столице с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году установили более 2 тысяч новых домовых и свыше 870 городских указателей, более 3 тысяч информационных полей. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц".
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Заммэра подчеркнул, что благодаря созданию Единой системы навигации москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту.
"Продолжаем реализацию проекта военно-патриотической навигации, в рамках которого указатели с QR-кодами устанавливаем к домам, где жили герои Великой Отечественной войны и памятным местам военных лет. С начала года оборудовали более 80 таких указателей. Пройдя по ссылке, можно прочитать на тематическом сайте описание памятника и посмотреть кратчайший маршрут к нему", — добавил он.
Бирюков напомнил, что в общей сложности в Москве установлено более 13 тысяч новых городских и более 99 тысяч домовых указателей.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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