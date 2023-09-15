https://ria.ru/20230915/moskva-1896487255.html

Более двух тысяч новых домовых указателей установили в Москве с начала года

Более двух тысяч новых домовых указателей установили в Москве с начала года - РИА Новости, 15.09.2023

Более двух тысяч новых домовых указателей установили в Москве с начала года

Специалисты Комплекса городского хозяйства установили с начала года более 2 тысяч новых домовых указателей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:55

2023-09-15T11:55

2023-09-15T11:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства установили с начала года более 2 тысяч новых домовых указателей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Единая система навигации создается в столице с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году установили более 2 тысяч новых домовых и свыше 870 городских указателей, более 3 тысяч информационных полей. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц". Заммэра подчеркнул, что благодаря созданию Единой системы навигации москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту. "Продолжаем реализацию проекта военно-патриотической навигации, в рамках которого указатели с QR-кодами устанавливаем к домам, где жили герои Великой Отечественной войны и памятным местам военных лет. С начала года оборудовали более 80 таких указателей. Пройдя по ссылке, можно прочитать на тематическом сайте описание памятника и посмотреть кратчайший маршрут к нему", — добавил он. Бирюков напомнил, что в общей сложности в Москве установлено более 13 тысяч новых городских и более 99 тысяч домовых указателей.

https://realty.ria.ru/20230915/reki-1896344959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк)