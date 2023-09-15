https://ria.ru/20230915/moskva-1896468372.html

В Москве проведена модернизация двух коммуникационных коллекторов

В Москве проведена модернизация двух коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 15.09.2023

В Москве проведена модернизация двух коммуникационных коллекторов

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию двух коммуникационных коллекторов, расположенных в центре и на западе столицы, сообщил... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:43

2023-09-15T10:43

2023-09-15T10:43

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию двух коммуникационных коллекторов, расположенных в центре и на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Завершили модернизацию двух коллекторов, которые обеспечивают энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания районов Красносельский, Раменки и Проспект Вернадского", — заявил он. Заммэра подчеркнул, что благодаря уникальным технологиям удалось выполнить все ремонтные работы без разрытий и перекрытий дорожного движения, не нарушая сформировавшуюся инфраструктуру. "В ходе модернизации коллектора в Красносельском районе восстановили несущую способность строительных конструкций и гидроизоляцию, обновили электрооборудование и освещение. В коллекторе и диспетчерском пункте заменили системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, датчики контроля температуры и затопления, волоконно-оптическую связь", — добавил Бирюков. В сооружении в районах Раменки и Проспект Вернадского выполнена модернизация электрооборудования и магистральных питающих кабелей. Он отметил, что проведенные работы позволят обеспечить дальнейшую надежную эксплуатацию коллекторов, бесперебойное энергоснабжение жителей. Коллекторное хозяйство столицы не имеет аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров.

https://realty.ria.ru/20230915/reki-1896344959.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы