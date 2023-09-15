https://ria.ru/20230915/moskva-1896468372.html
В Москве проведена модернизация двух коммуникационных коллекторов
В Москве проведена модернизация двух коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 15.09.2023
В Москве проведена модернизация двух коммуникационных коллекторов
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию двух коммуникационных коллекторов, расположенных в центре и на западе столицы, сообщил... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:43
2023-09-15T10:43
2023-09-15T10:43
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию двух коммуникационных коллекторов, расположенных в центре и на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Завершили модернизацию двух коллекторов, которые обеспечивают энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания районов Красносельский, Раменки и Проспект Вернадского", — заявил он. Заммэра подчеркнул, что благодаря уникальным технологиям удалось выполнить все ремонтные работы без разрытий и перекрытий дорожного движения, не нарушая сформировавшуюся инфраструктуру. "В ходе модернизации коллектора в Красносельском районе восстановили несущую способность строительных конструкций и гидроизоляцию, обновили электрооборудование и освещение. В коллекторе и диспетчерском пункте заменили системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, датчики контроля температуры и затопления, волоконно-оптическую связь", — добавил Бирюков. В сооружении в районах Раменки и Проспект Вернадского выполнена модернизация электрооборудования и магистральных питающих кабелей. Он отметил, что проведенные работы позволят обеспечить дальнейшую надежную эксплуатацию коллекторов, бесперебойное энергоснабжение жителей. Коллекторное хозяйство столицы не имеет аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию двух коммуникационных коллекторов, расположенных в центре и на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Завершили модернизацию двух коллекторов, которые обеспечивают энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания районов Красносельский, Раменки и Проспект Вернадского", — заявил он.
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Заммэра подчеркнул, что благодаря уникальным технологиям удалось выполнить все ремонтные работы без разрытий и перекрытий дорожного движения, не нарушая сформировавшуюся инфраструктуру.
"В ходе модернизации коллектора в Красносельском районе
восстановили несущую способность строительных конструкций и гидроизоляцию, обновили электрооборудование и освещение. В коллекторе и диспетчерском пункте заменили системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, датчики контроля температуры и затопления, волоконно-оптическую связь", — добавил Бирюков.
В сооружении в районах Раменки и Проспект Вернадского выполнена модернизация электрооборудования и магистральных питающих кабелей.
Он отметил, что проведенные работы позволят обеспечить дальнейшую надежную эксплуатацию коллекторов, бесперебойное энергоснабжение жителей.
Коллекторное хозяйство столицы не имеет аналогов в России
и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров.