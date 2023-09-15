https://ria.ru/20230915/medved-1896436606.html
В Приморье застрелили медведя с бидоном на голове
В Приморье застрелили медведя с бидоном на голове - РИА Новости, 15.09.2023
В Приморье застрелили медведя с бидоном на голове
Инспекторы охотнадзора в Приморье застрелили медведя, который с августа ходил в районе поселка Барабаш Хасанского округа с бидоном на голове, сообщил РИА... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T02:40
2023-09-15T02:40
2023-09-15T02:43
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости. Инспекторы охотнадзора в Приморье застрелили медведя, который с августа ходил в районе поселка Барабаш Хасанского округа с бидоном на голове, сообщил РИА Новости представитель ведомства. В соцсетях местные жители с 20-х числе августа сообщали, что у села Барабаш бродит медведь, у которого голова застряла в емкости, похожей на бидон. Они публиковали видео, на которых зверь бредет у дороги, а также проходит мимо складского помещения. В нацпарке "Земля леопарда" РИА Новости тогда рассказали, что хищник был зафиксирован на территории населенного пункта, специалисты ищут медведя. В полиции сообщали, что поиски осложняются ливнями, которые часто шли в конце августа. "В Барабаше он залез в постройку и начал кидаться на людей, охотнадзор принял решение его застрелить", - сказал собеседник.
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происшествия
В Приморье застрелили медведя с бидоном на голове
У приморского поселка Барабаш застрелили медведя, ходившего с бидоном на голове
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости. Инспекторы охотнадзора в Приморье застрелили медведя, который с августа ходил в районе поселка Барабаш Хасанского округа с бидоном на голове, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
В соцсетях местные жители с 20-х числе августа сообщали, что у села Барабаш бродит медведь, у которого голова застряла в емкости, похожей на бидон. Они публиковали видео, на которых зверь бредет у дороги, а также проходит мимо складского помещения. В нацпарке "Земля леопарда" РИА Новости тогда рассказали, что хищник был зафиксирован на территории населенного пункта, специалисты ищут медведя. В полиции сообщали, что поиски осложняются ливнями, которые часто шли в конце августа.
В Приморье медведь растерзал сторожа
"В Барабаше он залез в постройку и начал кидаться на людей, охотнадзор принял решение его застрелить", - сказал собеседник.