https://ria.ru/20230915/mchs-1896627185.html

В Самаре потушили открытое горение на территории подшипникового завода

В Самаре потушили открытое горение на территории подшипникового завода - РИА Новости, 15.09.2023

В Самаре потушили открытое горение на территории подшипникового завода

Открытое горение ликвидировано на территории бывшего подшипникового завода на площади в 1,2 тысячи квадратных метров в Самаре, тушение пожара продолжается,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T20:39

2023-09-15T20:39

2023-09-15T20:39

происшествия

самара

россия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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САМАРА, 15 сен - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на территории бывшего подшипникового завода на площади в 1,2 тысячи квадратных метров в Самаре, тушение пожара продолжается, сообщает пресс-служба МЧС России. Сообщение о пожаре поступило в пятницу 10.39 (09.39 мск), тогда на площади 100 "квадратов" горело масло в неэксплуатируемом здании, позже площадь увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет. " В 20.37 (19.37 мск) открытое горение ликвидировано. Тушение пожара до полной его ликвидации продолжается", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Ранее в ГУМЧС по Самарской области уточняли, что масло горит в подвале. Личный состав работает из цеха, внутри, через технологические отверстия проведена пенная атака, производилось постоянное охлаждение строительных конструкций. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, в тушении участвовал пожарный поезд, проводится мониторинг состояния воздуха. Всего в тушении задействовано 104 человека 33 единицы техники, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

https://ria.ru/20230915/pozhar-1896617921.html

https://ria.ru/20230915/avarii-1896437160.html

самара

россия

самарская область

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происшествия, самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар