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В Самаре потушили открытое горение на территории подшипникового завода - РИА Новости, 15.09.2023
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20:39 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/mchs-1896627185.html
В Самаре потушили открытое горение на территории подшипникового завода
В Самаре потушили открытое горение на территории подшипникового завода - РИА Новости, 15.09.2023
В Самаре потушили открытое горение на территории подшипникового завода
Открытое горение ликвидировано на территории бывшего подшипникового завода на площади в 1,2 тысячи квадратных метров в Самаре, тушение пожара продолжается,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:39
2023-09-15T20:39
происшествия
самара
россия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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САМАРА, 15 сен - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на территории бывшего подшипникового завода на площади в 1,2 тысячи квадратных метров в Самаре, тушение пожара продолжается, сообщает пресс-служба МЧС России. Сообщение о пожаре поступило в пятницу 10.39 (09.39 мск), тогда на площади 100 "квадратов" горело масло в неэксплуатируемом здании, позже площадь увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет. " В 20.37 (19.37 мск) открытое горение ликвидировано. Тушение пожара до полной его ликвидации продолжается", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Ранее в ГУМЧС по Самарской области уточняли, что масло горит в подвале. Личный состав работает из цеха, внутри, через технологические отверстия проведена пенная атака, производилось постоянное охлаждение строительных конструкций. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, в тушении участвовал пожарный поезд, проводится мониторинг состояния воздуха. Всего в тушении задействовано 104 человека 33 единицы техники, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
https://ria.ru/20230915/pozhar-1896617921.html
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происшествия, самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Самаре потушили открытое горение на территории подшипникового завода

МЧС: на бывшем заводе Самары потушили возгорание в 1,2 тысячи квадратных метров

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожарные расчеты на месте возгорания
Пожарные расчеты на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пожарные расчеты на месте возгорания. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 15 сен - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на территории бывшего подшипникового завода на площади в 1,2 тысячи квадратных метров в Самаре, тушение пожара продолжается, сообщает пресс-служба МЧС России.
Сообщение о пожаре поступило в пятницу 10.39 (09.39 мск), тогда на площади 100 "квадратов" горело масло в неэксплуатируемом здании, позже площадь увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
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" В 20.37 (19.37 мск) открытое горение ликвидировано. Тушение пожара до полной его ликвидации продолжается", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Ранее в ГУМЧС по Самарской области уточняли, что масло горит в подвале. Личный состав работает из цеха, внутри, через технологические отверстия проведена пенная атака, производилось постоянное охлаждение строительных конструкций. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, в тушении участвовал пожарный поезд, проводится мониторинг состояния воздуха.
Всего в тушении задействовано 104 человека 33 единицы техники, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
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ПроисшествияСамараРоссияСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
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