https://ria.ru/20230915/mchs-1896551144.html

В Великом Новгороде потушили пожар в школе

В Великом Новгороде потушили пожар в школе - РИА Новости, 15.09.2023

В Великом Новгороде потушили пожар в школе

Пожар в школе №23 Великого Новгорода ликвидирован, обошлось без пострадавших, эвакуировано 600 детей и 42 преподавателя, сообщает пресс-служба МЧС региона. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:05

2023-09-15T15:05

2023-09-15T15:33

происшествия

великий новгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Пожар в школе №23 Великого Новгорода ликвидирован, обошлось без пострадавших, эвакуировано 600 детей и 42 преподавателя, сообщает пресс-служба МЧС региона. Уточняется, что в пятницу в 13.58 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в школе. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в здании. "В 14.18 пожар ликвидирован. Эвакуировано 600 детей, 42 преподавателя и персонал. Задействовано было от МЧС России 7 единиц техники, 23 человека. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Причины пожара устанавливают органы дознания.

https://ria.ru/20230914/pozhar-1896425316.html

https://ria.ru/20230915/pozhary-1896450381.html

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происшествия, великий новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар