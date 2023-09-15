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В Великом Новгороде потушили пожар в школе - РИА Новости, 15.09.2023
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15:05 15.09.2023 (обновлено: 15:33 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/mchs-1896551144.html
В Великом Новгороде потушили пожар в школе
В Великом Новгороде потушили пожар в школе - РИА Новости, 15.09.2023
В Великом Новгороде потушили пожар в школе
Пожар в школе №23 Великого Новгорода ликвидирован, обошлось без пострадавших, эвакуировано 600 детей и 42 преподавателя, сообщает пресс-служба МЧС региона. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:05
2023-09-15T15:33
происшествия
великий новгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Пожар в школе №23 Великого Новгорода ликвидирован, обошлось без пострадавших, эвакуировано 600 детей и 42 преподавателя, сообщает пресс-служба МЧС региона. Уточняется, что в пятницу в 13.58 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в школе. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в здании. "В 14.18 пожар ликвидирован. Эвакуировано 600 детей, 42 преподавателя и персонал. Задействовано было от МЧС России 7 единиц техники, 23 человека. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Причины пожара устанавливают органы дознания.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896425316.html
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происшествия, великий новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Великий Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Великом Новгороде потушили пожар в школе

МЧС: пожар в школе №23 Великого Новгорода потушили

© Фото : МЧС Новгородской области/TelegramПожарно-спасательные подразделения после ликвидации пожара на территории школы №23 в Великом Новгороде. 15 сентября 2023
Пожарно-спасательные подразделения после ликвидации пожара на территории школы №23 в Великом Новгороде. 15 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : МЧС Новгородской области/Telegram
Пожарно-спасательные подразделения после ликвидации пожара на территории школы №23 в Великом Новгороде. 15 сентября 2023
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Пожар в школе №23 Великого Новгорода ликвидирован, обошлось без пострадавших, эвакуировано 600 детей и 42 преподавателя, сообщает пресс-служба МЧС региона.
Уточняется, что в пятницу в 13.58 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в школе. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в здании.
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"В 14.18 пожар ликвидирован. Эвакуировано 600 детей, 42 преподавателя и персонал. Задействовано было от МЧС России 7 единиц техники, 23 человека. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Причины пожара устанавливают органы дознания.
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ПроисшествияВеликий НовгородРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
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