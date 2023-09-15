https://ria.ru/20230915/magistral-1896563666.html

Владивосток и Хабаровск может связать скоростная железнодорожная магистраль

Владивосток и Хабаровск может связать скоростная железнодорожная магистраль - РИА Новости, 15.09.2023

Владивосток и Хабаровск может связать скоростная железнодорожная магистраль

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) может в перспективе связать Владивосток и Хабаровск, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:41

2023-09-15T15:41

2023-09-15T15:41

экономика

владивосток

алексей чекунков

дальневосточный федеральный университет

хабаровск

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) может в перспективе связать Владивосток и Хабаровск, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "В какой-то перспективе… было бы интересно проработать проект и связать их более быстрым сообщением. Думаю, это не в ближайшие несколько лет, но рано или поздно мы увидим. Поскольку сейчас в России уже реализуется ряд проектов высокоскоростных железных дорог, думаю, когда-то до этого доживут Владивосток и Хабаровск", - сказал Чекунков журналистам после итоговой пресс-конференции, посвященной итогам Восточного экономического форума (ВЭФ – 2023), которая прошла в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, Хабаровск и Владивосток - два великих дальневосточных города с разными характерами. "Моя мечта - чтобы они были связаны в некую агломерацию. На сегодня хабаровчане и владивостокцы достаточно часто приезжают друг другу в гости", - добавил министр. Чекунков отметил, что перенос в 2018 году столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток не принес перемен к худшему. "В Хабаровске точно нет, а во Владивостоке стало чуть больше сотрудников исполнительной власти. Наверное, все-таки это (перенос столицы ДФО во Владивосток – ред.) правильно. Потому что Владивосток - морской порт, конечная точка Транссиба. Раз нам удалось это реализовать, не умалив преимущества Хабаровска, но что-то добавив Владивостоку, значит это было правильное решение", - полагает министр. VIII Восточный экономический форум прошел 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230915/doroga-1896529746.html

https://ria.ru/20230802/doroga-1887839458.html

владивосток

хабаровск

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экономика, владивосток, алексей чекунков, дальневосточный федеральный университет, хабаровск, россия