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Владивосток и Хабаровск может связать скоростная железнодорожная магистраль - РИА Новости, 15.09.2023
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15:41 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/magistral-1896563666.html
Владивосток и Хабаровск может связать скоростная железнодорожная магистраль
Владивосток и Хабаровск может связать скоростная железнодорожная магистраль - РИА Новости, 15.09.2023
Владивосток и Хабаровск может связать скоростная железнодорожная магистраль
Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) может в перспективе связать Владивосток и Хабаровск, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:41
2023-09-15T15:41
экономика
владивосток
алексей чекунков
дальневосточный федеральный университет
хабаровск
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) может в перспективе связать Владивосток и Хабаровск, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "В какой-то перспективе… было бы интересно проработать проект и связать их более быстрым сообщением. Думаю, это не в ближайшие несколько лет, но рано или поздно мы увидим. Поскольку сейчас в России уже реализуется ряд проектов высокоскоростных железных дорог, думаю, когда-то до этого доживут Владивосток и Хабаровск", - сказал Чекунков журналистам после итоговой пресс-конференции, посвященной итогам Восточного экономического форума (ВЭФ – 2023), которая прошла в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, Хабаровск и Владивосток - два великих дальневосточных города с разными характерами. "Моя мечта - чтобы они были связаны в некую агломерацию. На сегодня хабаровчане и владивостокцы достаточно часто приезжают друг другу в гости", - добавил министр. Чекунков отметил, что перенос в 2018 году столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток не принес перемен к худшему. "В Хабаровске точно нет, а во Владивостоке стало чуть больше сотрудников исполнительной власти. Наверное, все-таки это (перенос столицы ДФО во Владивосток – ред.) правильно. Потому что Владивосток - морской порт, конечная точка Транссиба. Раз нам удалось это реализовать, не умалив преимущества Хабаровска, но что-то добавив Владивостоку, значит это было правильное решение", - полагает министр. VIII Восточный экономический форум прошел 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230915/doroga-1896529746.html
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экономика, владивосток, алексей чекунков, дальневосточный федеральный университет, хабаровск, россия
Экономика, Владивосток, Алексей Чекунков, Дальневосточный федеральный университет, Хабаровск, Россия
Владивосток и Хабаровск может связать скоростная железнодорожная магистраль

Чекунков: скоростная железная дорога может связать Владивосток и Хабаровск

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный узел во Владивостоке
Железнодорожный узел во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Железнодорожный узел во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) может в перспективе связать Владивосток и Хабаровск, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«
"В какой-то перспективе… было бы интересно проработать проект и связать их более быстрым сообщением. Думаю, это не в ближайшие несколько лет, но рано или поздно мы увидим. Поскольку сейчас в России уже реализуется ряд проектов высокоскоростных железных дорог, думаю, когда-то до этого доживут Владивосток и Хабаровск", - сказал Чекунков журналистам после итоговой пресс-конференции, посвященной итогам Восточного экономического форума (ВЭФ – 2023), которая прошла в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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По его словам, Хабаровск и Владивосток - два великих дальневосточных города с разными характерами. "Моя мечта - чтобы они были связаны в некую агломерацию. На сегодня хабаровчане и владивостокцы достаточно часто приезжают друг другу в гости", - добавил министр.
Чекунков отметил, что перенос в 2018 году столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток не принес перемен к худшему.
«
"В Хабаровске точно нет, а во Владивостоке стало чуть больше сотрудников исполнительной власти. Наверное, все-таки это (перенос столицы ДФО во Владивосток – ред.) правильно. Потому что Владивосток - морской порт, конечная точка Транссиба. Раз нам удалось это реализовать, не умалив преимущества Хабаровска, но что-то добавив Владивостоку, значит это было правильное решение", - полагает министр.
VIII Восточный экономический форум прошел 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаВладивостокАлексей ЧекунковДальневосточный федеральный университетХабаровскРоссия
 
 
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