https://ria.ru/20230915/lnr-1896533290.html

Хуснуллин: новый участник СЭЗ в ЛНР откроет сеть супермаркетов

Хуснуллин: новый участник СЭЗ в ЛНР откроет сеть супермаркетов - РИА Новости, 15.09.2023

Хуснуллин: новый участник СЭЗ в ЛНР откроет сеть супермаркетов

Новый участник свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых российских регионах реализует на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) комплексный... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:23

2023-09-15T14:23

2023-09-15T14:23

луганская народная республика

россия

марат хуснуллин

ильшат шагиахметов

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Новый участник свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых российских регионах реализует на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) комплексный инвестиционный проект по реконструкции, восстановлению и техническому оснащению объектов торговли и распределительных складов розничной сети супермаркетов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Обозначенные президентом задачи по восстановлению нормальной жизни на территории новых субъектов РФ нашли отражение в мероприятиях программы социально-экономического развития новых регионов. Сейчас важно наладить для их жителей стабильное снабжение как пищевыми продуктами, так и непродовольственными товарами. Новый участник СЭЗ – это крупное предприятие розничной сетевой торговли в ЛНР, в которую входят 39 торговых и складских объектов, производственные цеха, логистические распределительные центры. Реализация инвестпроекта позволит обеспечить работой более 2 250 человек, кроме этого, будет создано порядка 450 новых рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), который является управляющей компанией СЭЗ. В сообщении уточняется, что на 12 сентября 2023 года свидетельства о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны в новых регионах получили 12 компаний и предприятий с общим объемом заявленных инвестиций в размере 28 миллиардов рублей. "При реализации инвестпроекта 12-ый участник свободной экономической зоны отремонтирует здания магазинов и восстановит в них системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения. Также обновит оборудование в мини-пекарнях, мясных, кондитерских и кулинарных цехах, заменит морозильные и холодильные камеры. Помимо этого, предусмотрена закупка парка грузового автотранспорта и электрокаров для работы на складах", – цитирует пресс-служба генерального директора фонда Ильшата Шагиахметова. В сообщении напоминается, что на сайте Фонда развития территорий создан инвестиционный портал, предназначенный для информирования и приема заявлений от потенциальных инвесторов свободной экономической зоны в новых регионах. В настоящее время на инвестиционном портале фонда уже зарегистрировано более 230 юридических лиц, а в дополнительных офисах ФРТ, открытых недавно в Донецке, Луганске и Мелитополе, консультационную и организационно-правовую поддержку получили 75 компаний и предприятий, указывается в сообщении. Свободная экономическая зона в новых регионах России создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой, управляющей компанией – ППК "Фонд развития территорий".

https://radiosputnik.ria.ru/20230914/most-1896354011.html

https://ria.ru/20230904/krym-1894159108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганская народная республика, россия, марат хуснуллин, ильшат шагиахметов