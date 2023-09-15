https://ria.ru/20230915/liviya-1896572337.html

В Ливии заявили об отравлении более 55 детей из-за наводнений

В Ливии заявили об отравлении более 55 детей из-за наводнений - РИА Новости, 15.09.2023

В Ливии заявили об отравлении более 55 детей из-за наводнений

По меньшей мере 55 детей отравились в городе Дерна на северо-востоке Ливии из-за загрязнения воды после наводнений, заявил глава Ливийского национального центра РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:04

2023-09-15T16:04

2023-09-15T16:04

в мире

ливия

дерна (муниципалитет)

красный полумесяц

наводнение

наводнения

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КАИР, 15 сен - РИА Новости. По меньшей мере 55 детей отравились в городе Дерна на северо-востоке Ливии из-за загрязнения воды после наводнений, заявил глава Ливийского национального центра по борьбе с болезнями Хайдар ас-Саих. Ранее глава медицинского центра Эль-Байды и член комитета по чрезвычайным ситуациям при правительстве на востоке Ливии Абдеррахим Мазек сообщил РИА Новости, что несвоевременное обнаружение тел погибших от наводнений в Дерне приведет к эпидемиям и инфекциям. "Зафиксировано 55 случаев отравления среди детей из-за загрязнения воды в городе Дерна", - сказал ас-Саих ливийскому порталу Abaad. Он также отметил необходимость эвакуации районов, которые были затоплены из-за наводнений. В среду мэр ливийской Дерны Абдельманам аль-Гайси заявил в эфире телеканала Al-Arabiya, что число погибших от наводнения в городе может достигнуть 18-20 тысяч человек. Представитель МВД назначенного парламентом правительства Ливии Тарек аль-Харраз сообщил РИА Новости, что ситуация в Дерне является катастрофической, много тел погибших находятся в море и под завалами. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие в результате наводнения. В воскресенье из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.

https://ria.ru/20230914/liviya-1896401449.html

https://ria.ru/20230915/pomosch-1896456362.html

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в мире, ливия, дерна (муниципалитет), красный полумесяц, наводнение, наводнения