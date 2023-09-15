Прокуратура Приморья просит направить догхантера на принудительное лечение
Прокуратура попросила суд Владивостока о принудительном лечении для догхантера
Молоточек судьи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости. Прокуратура в Приморье направила в суд дело местного жителя, который поджег вольер в собачьем приюте и травил бездомных животных во Владивостоке, в суд для принудительного лечения фигуранта, сообщает региональное надзорное ведомство.
Изначально местного жителя задержали в начале марта за отравление бездомных собак, изъяв перцовый баллончик, таблетки и список мест Владивостока, где обитают бродячие животные. Тогда в полицейском главке РИА Новости уточнили, что задержанный ранее дважды привлекался к ответственности по уголовной статье о жестоком обращении с животными: один раз ему был назначен штраф, второй - обязательные работы. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнял, что речь идет об известном среди зоозащитников догхантере Даниле Кислицине. После в местных СМИ распространилась информация, что этот мужчина уже не первый раз поджигает траву у приюта для собак. В региональном отделении "Единой России" после этого призвали арестовать Кислицына. Также там со ссылкой на представителей приюта отмечали, что во время одного из предыдущих его поджогов в огне погибла собака. Кислицына арестовали в конце марта.
"Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для применения в отношении фигуранта принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что его действия попадают под статьи УК РФ "умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшего причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога" и "жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, с применением садистских методов, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель".
По данным ведомства, фигурант в ноябре 2022 года поджег забор и вольеры, где содержались бездомные животные. Ущерб составил 275 тысяч рублей. Также он же в феврале 2023 года умышленно отравил собаку.
Сейчас фигурант содержится в медицинской организации специализированного типа.
В 2014 году полиция сообщала о задержании некоего жителя Владивостока, отравившего около тысячи собак. Тогда его оштрафовали на 20 тысяч рублей. СМИ отмечали, что речь идет о том же Кислицыне. Его фото с камер наблюдения периодически всплывают в соцсетях. Зоозащитники подозревают, что он причастен к отравлению собак в нескольких районах города.