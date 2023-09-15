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Прокуратура Приморья просит направить догхантера на принудительное лечение - РИА Новости, 15.09.2023
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04:16 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/lechenie-1896439560.html
Прокуратура Приморья просит направить догхантера на принудительное лечение
Прокуратура Приморья просит направить догхантера на принудительное лечение - РИА Новости, 15.09.2023
Прокуратура Приморья просит направить догхантера на принудительное лечение
Прокуратура в Приморье направила в суд дело местного жителя, который поджег вольер в собачьем приюте и травил бездомных животных во Владивостоке, в суд для... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T04:16
2023-09-15T04:16
владивосток
россия
единая россия
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости. Прокуратура в Приморье направила в суд дело местного жителя, который поджег вольер в собачьем приюте и травил бездомных животных во Владивостоке, в суд для принудительного лечения фигуранта, сообщает региональное надзорное ведомство. Изначально местного жителя задержали в начале марта за отравление бездомных собак, изъяв перцовый баллончик, таблетки и список мест Владивостока, где обитают бродячие животные. Тогда в полицейском главке РИА Новости уточнили, что задержанный ранее дважды привлекался к ответственности по уголовной статье о жестоком обращении с животными: один раз ему был назначен штраф, второй - обязательные работы. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнял, что речь идет об известном среди зоозащитников догхантере Даниле Кислицине. После в местных СМИ распространилась информация, что этот мужчина уже не первый раз поджигает траву у приюта для собак. В региональном отделении "Единой России" после этого призвали арестовать Кислицына. Также там со ссылкой на представителей приюта отмечали, что во время одного из предыдущих его поджогов в огне погибла собака. Кислицына арестовали в конце марта. "Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для применения в отношении фигуранта принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении. Прокуратура отмечает, что его действия попадают под статьи УК РФ "умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшего причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога" и "жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, с применением садистских методов, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель". По данным ведомства, фигурант в ноябре 2022 года поджег забор и вольеры, где содержались бездомные животные. Ущерб составил 275 тысяч рублей. Также он же в феврале 2023 года умышленно отравил собаку. Сейчас фигурант содержится в медицинской организации специализированного типа. В 2014 году полиция сообщала о задержании некоего жителя Владивостока, отравившего около тысячи собак. Тогда его оштрафовали на 20 тысяч рублей. СМИ отмечали, что речь идет о том же Кислицыне. Его фото с камер наблюдения периодически всплывают в соцсетях. Зоозащитники подозревают, что он причастен к отравлению собак в нескольких районах города.
https://ria.ru/20230911/sobaka-1895668672.html
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владивосток, россия, единая россия, происшествия
Владивосток, Россия, Единая Россия, Происшествия
Прокуратура Приморья просит направить догхантера на принудительное лечение

Прокуратура попросила суд Владивостока о принудительном лечении для догхантера

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости. Прокуратура в Приморье направила в суд дело местного жителя, который поджег вольер в собачьем приюте и травил бездомных животных во Владивостоке, в суд для принудительного лечения фигуранта, сообщает региональное надзорное ведомство.
Изначально местного жителя задержали в начале марта за отравление бездомных собак, изъяв перцовый баллончик, таблетки и список мест Владивостока, где обитают бродячие животные. Тогда в полицейском главке РИА Новости уточнили, что задержанный ранее дважды привлекался к ответственности по уголовной статье о жестоком обращении с животными: один раз ему был назначен штраф, второй - обязательные работы. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнял, что речь идет об известном среди зоозащитников догхантере Даниле Кислицине. После в местных СМИ распространилась информация, что этот мужчина уже не первый раз поджигает траву у приюта для собак. В региональном отделении "Единой России" после этого призвали арестовать Кислицына. Также там со ссылкой на представителей приюта отмечали, что во время одного из предыдущих его поджогов в огне погибла собака. Кислицына арестовали в конце марта.
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"Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для применения в отношении фигуранта принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что его действия попадают под статьи УК РФ "умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшего причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога" и "жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, с применением садистских методов, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель".
По данным ведомства, фигурант в ноябре 2022 года поджег забор и вольеры, где содержались бездомные животные. Ущерб составил 275 тысяч рублей. Также он же в феврале 2023 года умышленно отравил собаку.
Сейчас фигурант содержится в медицинской организации специализированного типа.
В 2014 году полиция сообщала о задержании некоего жителя Владивостока, отравившего около тысячи собак. Тогда его оштрафовали на 20 тысяч рублей. СМИ отмечали, что речь идет о том же Кислицыне. Его фото с камер наблюдения периодически всплывают в соцсетях. Зоозащитники подозревают, что он причастен к отравлению собак в нескольких районах города.
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