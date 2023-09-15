https://ria.ru/20230915/lavrov-1896474067.html
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова - РИА Новости, 15.09.2023
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:07
2023-09-15T11:07
2023-09-15T11:07
сергей лавров
россия
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису.
россия
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров на "круглом столе" послов по украинскому кризису
11:00 Лавров участвует в "круглом столе послов" по украинскому кризису Язык оригинальный, русский, английский
2023-09-15T11:07
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PT27M21S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, видео
Сергей Лавров, Россия
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису.
2023-09-15T11:07
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PT27M21S
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису.