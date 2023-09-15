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Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова - РИА Новости, 15.09.2023
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11:07 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/lavrov-1896474067.html
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова - РИА Новости, 15.09.2023
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:07
2023-09-15T11:07
сергей лавров
россия
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису.
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Лавров на "круглом столе" послов по украинскому кризису
11:00 Лавров участвует в "круглом столе послов" по украинскому кризису Язык оригинальный, русский, английский
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сергей лавров, россия, видео
Сергей Лавров, Россия
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису.
2023-09-15T11:07
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Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова

Читать ria.ru в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису.
 
Сергей ЛавровРоссия
 
 
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