https://ria.ru/20230915/latviya-1896603621.html

В Латвии парламент утвердил новый состав правительства

В Латвии парламент утвердил новый состав правительства - РИА Новости, 15.09.2023

В Латвии парламент утвердил новый состав правительства

Парламент Латвии утвердил новый кабинет министров под руководством Эвики Силини, экс-премьер Кришьянис Кариньш получил пост главы МИД, сообщила в пятницу... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:11

2023-09-15T18:11

2023-09-15T18:11

в мире

справки

латвия

кришьянис кариньш

союз зеленых и крестьян

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Парламент Латвии утвердил новый кабинет министров под руководством Эвики Силини, экс-премьер Кришьянис Кариньш получил пост главы МИД, сообщила в пятницу пресс-служба сейма. "В пятницу, 15 сентября, сейм на внеочередном заседании выразил доверие кабинету министров, сформированному Эвикой Силиней. За новое правительство проголосовали 53 депутата, против - 39 депутатов", - говорится в сообщении. Отмечается, что экс-премьер Кришьянис Кариньш получил пост главы МИД, министром обороны стал Андрис Спрудс, а главой МВД - Рихардс Козловскис. Министром экономики стал Викторс Валайнис, председатель партии "Союз зеленых и крестьян", которая по итогам выборов в октябре 2022 года была в оппозиции. Свои посты сохранили глава минфина Арвилс Ашераденс и министр образования и науки Анда Чакша. В середине августа премьер Кариньш заявил, что уходит в отставку и призвал свою партию "Новое единство" выдвинуть нового кандидата на пост главы кабмина. Им стала Эвика Силиня, занимавшая тогда пост министра благосостояния страны. Правящую коалицию в сейме по итогам октябрьских выборов сформировали партия Кариньша "Новое единство", получившая 26 мест на выборах, Объединенный список с 15 депутатами и Национальное объединение с 13 депутатами. Оставшиеся четыре партии, чьи кандидаты прошли в сейм, составили оппозицию. На президентских выборах в конце мая правящая коалиция не смогла договориться о поддержке одного кандидата. Национальное объединение еще до начала выборов заявило, что не примет участия в голосовании. Для набора необходимого 51 голоса Ринкевичсу понадобилась поддержка оппозиционной партии "Союз зеленых и крестьян" (СЗК). После выборов латвийские политологи говорили о возможности формирования новой коалиции уже с участием СЗК. Эвика Силниня родилась в 1975 году, по образованию юрист. С 2013 по 2019 год работала парламентским секретарем МВД, а с 2019 года занимала должность парламентского секретаря премьер-министра Кариньша. С конца 2022 года министр благосостояния Латвии.

https://ria.ru/20230914/latviya-1896356328.html

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в мире, справки, латвия, кришьянис кариньш, союз зеленых и крестьян