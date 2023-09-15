https://ria.ru/20230915/latviya-1896603621.html
В Латвии парламент утвердил новый состав правительства
В Латвии парламент утвердил новый состав правительства - РИА Новости, 15.09.2023
В Латвии парламент утвердил новый состав правительства
Парламент Латвии утвердил новый кабинет министров под руководством Эвики Силини, экс-премьер Кришьянис Кариньш получил пост главы МИД, сообщила в пятницу... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:11
2023-09-15T18:11
2023-09-15T18:11
в мире
справки
латвия
кришьянис кариньш
союз зеленых и крестьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16008/18/160081888_0:917:1366:1685_1920x0_80_0_0_68edfee85574cf89b9946151ec6c9c62.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Парламент Латвии утвердил новый кабинет министров под руководством Эвики Силини, экс-премьер Кришьянис Кариньш получил пост главы МИД, сообщила в пятницу пресс-служба сейма. "В пятницу, 15 сентября, сейм на внеочередном заседании выразил доверие кабинету министров, сформированному Эвикой Силиней. За новое правительство проголосовали 53 депутата, против - 39 депутатов", - говорится в сообщении. Отмечается, что экс-премьер Кришьянис Кариньш получил пост главы МИД, министром обороны стал Андрис Спрудс, а главой МВД - Рихардс Козловскис. Министром экономики стал Викторс Валайнис, председатель партии "Союз зеленых и крестьян", которая по итогам выборов в октябре 2022 года была в оппозиции. Свои посты сохранили глава минфина Арвилс Ашераденс и министр образования и науки Анда Чакша. В середине августа премьер Кариньш заявил, что уходит в отставку и призвал свою партию "Новое единство" выдвинуть нового кандидата на пост главы кабмина. Им стала Эвика Силиня, занимавшая тогда пост министра благосостояния страны. Правящую коалицию в сейме по итогам октябрьских выборов сформировали партия Кариньша "Новое единство", получившая 26 мест на выборах, Объединенный список с 15 депутатами и Национальное объединение с 13 депутатами. Оставшиеся четыре партии, чьи кандидаты прошли в сейм, составили оппозицию. На президентских выборах в конце мая правящая коалиция не смогла договориться о поддержке одного кандидата. Национальное объединение еще до начала выборов заявило, что не примет участия в голосовании. Для набора необходимого 51 голоса Ринкевичсу понадобилась поддержка оппозиционной партии "Союз зеленых и крестьян" (СЗК). После выборов латвийские политологи говорили о возможности формирования новой коалиции уже с участием СЗК. Эвика Силниня родилась в 1975 году, по образованию юрист. С 2013 по 2019 год работала парламентским секретарем МВД, а с 2019 года занимала должность парламентского секретаря премьер-министра Кариньша. С конца 2022 года министр благосостояния Латвии.
https://ria.ru/20230914/latviya-1896356328.html
https://ria.ru/20230804/kpp-1888147617.html
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16008/18/160081888_0:789:1366:1813_1920x0_80_0_0_5bed6dfcd45c8cc2a58cd64b22fa8e3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, латвия, кришьянис кариньш, союз зеленых и крестьян
В мире, Справки, Латвия, Кришьянис Кариньш, Союз зеленых и крестьян
В Латвии парламент утвердил новый состав правительства
Сейм Латвии утвердил новое правительство с под руководством Силини
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Парламент Латвии утвердил новый кабинет министров под руководством Эвики Силини, экс-премьер Кришьянис Кариньш получил пост главы МИД, сообщила в пятницу пресс-служба сейма.
"В пятницу, 15 сентября, сейм на внеочередном заседании выразил доверие кабинету министров, сформированному Эвикой Силиней. За новое правительство проголосовали 53 депутата, против - 39 депутатов", - говорится в сообщении.
СМИ: в Латвии предложили запретить русский язык в школах
Отмечается, что экс-премьер Кришьянис Кариньш получил пост главы МИД, министром обороны стал Андрис Спрудс, а главой МВД - Рихардс Козловскис. Министром экономики стал Викторс Валайнис, председатель партии "Союз зеленых и крестьян
", которая по итогам выборов в октябре 2022 года была в оппозиции. Свои посты сохранили глава минфина Арвилс Ашераденс и министр образования и науки Анда Чакша.
В середине августа премьер Кариньш заявил, что уходит в отставку и призвал свою партию "Новое единство" выдвинуть нового кандидата на пост главы кабмина. Им стала Эвика Силиня, занимавшая тогда пост министра благосостояния страны.
Правящую коалицию в сейме по итогам октябрьских выборов сформировали партия Кариньша "Новое единство", получившая 26 мест на выборах, Объединенный список с 15 депутатами и Национальное объединение с 13 депутатами. Оставшиеся четыре партии, чьи кандидаты прошли в сейм, составили оппозицию.
На президентских выборах в конце мая правящая коалиция не смогла договориться о поддержке одного кандидата. Национальное объединение еще до начала выборов заявило, что не примет участия в голосовании. Для набора необходимого 51 голоса Ринкевичсу понадобилась поддержка оппозиционной партии "Союз зеленых и крестьян" (СЗК). После выборов латвийские политологи говорили о возможности формирования новой коалиции уже с участием СЗК.
Эвика Силниня родилась в 1975 году, по образованию юрист. С 2013 по 2019 год работала парламентским секретарем МВД, а с 2019 года занимала должность парламентского секретаря премьер-министра Кариньша. С конца 2022 года министр благосостояния Латвии.
Литва закроет несколько КПП на границе с Белоруссией, заявили в сейме