https://ria.ru/20230915/lantset-1896497954.html
СМИ рассказали, как ВСУ прячут технику от "Ланцетов"
СМИ рассказали, как ВСУ прячут технику от "Ланцетов" - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ рассказали, как ВСУ прячут технику от "Ланцетов"
Маневренные возможности ВСУ страдают из-за использования российскими военными беспилотников "Ланцет", их тяжело остановить, сообщило издание Defense One со... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:33
2023-09-15T12:33
2023-09-15T16:57
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
украина
вооруженные силы украины
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300396_0:324:2730:1860_1920x0_80_0_0_de31969c602effb648a7704a774da6ed.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Маневренные возможности ВСУ страдают из-за использования российскими военными беспилотников "Ланцет", их тяжело остановить, сообщило издание Defense One со ссылкой на офицера Главного управления ракетных войск Украины Юрия Пацкана."Мы не можем использовать нашу маневренность", — приводятся слова собеседника, который прокомментировал применение дронов.Пацкан добавил, что из-за беспилотников Украине приходится прятать технику, чтобы ее не обнаружили с неба. Украинский офицер вспомнил, что один производитель средств защиты от БПЛА предложил ему оружие, стреляющее сетью. Впоследствии оказалось, что оно не может остановить такой беспилотник, как "Ланцет".
https://ria.ru/20230815/bespilotniki-1890298730.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300396_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6bd026d972fc53efa03a1971079f1734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, украина, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
СМИ рассказали, как ВСУ прячут технику от "Ланцетов"
Defense One: ВСУ тяжело остановить "Ланцеты", приходится прятать технику