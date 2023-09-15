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СМИ рассказали, как ВСУ прячут технику от "Ланцетов" - РИА Новости, 15.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 15.09.2023 (обновлено: 16:57 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/lantset-1896497954.html
СМИ рассказали, как ВСУ прячут технику от "Ланцетов"
СМИ рассказали, как ВСУ прячут технику от "Ланцетов" - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ рассказали, как ВСУ прячут технику от "Ланцетов"
Маневренные возможности ВСУ страдают из-за использования российскими военными беспилотников "Ланцет", их тяжело остановить, сообщило издание Defense One со... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:33
2023-09-15T16:57
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
украина
вооруженные силы украины
россия
в мире
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Маневренные возможности ВСУ страдают из-за использования российскими военными беспилотников "Ланцет", их тяжело остановить, сообщило издание Defense One со ссылкой на офицера Главного управления ракетных войск Украины Юрия Пацкана."Мы не можем использовать нашу маневренность", — приводятся слова собеседника, который прокомментировал применение дронов.Пацкан добавил, что из-за беспилотников Украине приходится прятать технику, чтобы ее не обнаружили с неба. Украинский офицер вспомнил, что один производитель средств защиты от БПЛА предложил ему оружие, стреляющее сетью. Впоследствии оказалось, что оно не может остановить такой беспилотник, как "Ланцет".
https://ria.ru/20230815/bespilotniki-1890298730.html
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безопасность, технологии, украина, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
СМИ рассказали, как ВСУ прячут технику от "Ланцетов"

Defense One: ВСУ тяжело остановить "Ланцеты", приходится прятать технику

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Маневренные возможности ВСУ страдают из-за использования российскими военными беспилотников "Ланцет", их тяжело остановить, сообщило издание Defense One со ссылкой на офицера Главного управления ракетных войск Украины Юрия Пацкана.
«
"Мы не можем использовать нашу маневренность", — приводятся слова собеседника, который прокомментировал применение дронов.
Пацкан добавил, что из-за беспилотников Украине приходится прятать технику, чтобы ее не обнаружили с неба.
Украинский офицер вспомнил, что один производитель средств защиты от БПЛА предложил ему оружие, стреляющее сетью. Впоследствии оказалось, что оно не может остановить такой беспилотник, как "Ланцет".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВ мире
 
 
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