https://ria.ru/20230915/lantset-1896497954.html

СМИ рассказали, как ВСУ прячут технику от "Ланцетов"

СМИ рассказали, как ВСУ прячут технику от "Ланцетов" - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ рассказали, как ВСУ прячут технику от "Ланцетов"

Маневренные возможности ВСУ страдают из-за использования российскими военными беспилотников "Ланцет", их тяжело остановить, сообщило издание Defense One со... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:33

2023-09-15T12:33

2023-09-15T16:57

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Маневренные возможности ВСУ страдают из-за использования российскими военными беспилотников "Ланцет", их тяжело остановить, сообщило издание Defense One со ссылкой на офицера Главного управления ракетных войск Украины Юрия Пацкана."Мы не можем использовать нашу маневренность", — приводятся слова собеседника, который прокомментировал применение дронов.Пацкан добавил, что из-за беспилотников Украине приходится прятать технику, чтобы ее не обнаружили с неба. Украинский офицер вспомнил, что один производитель средств защиты от БПЛА предложил ему оружие, стреляющее сетью. Впоследствии оказалось, что оно не может остановить такой беспилотник, как "Ланцет".

https://ria.ru/20230815/bespilotniki-1890298730.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, украина, вооруженные силы украины, россия, в мире