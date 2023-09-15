Ядерный конфликт. В США заявили о новом опасном курсе Вашингтона на Украине
Newsweek: курс США на Украине провоцирует ядерную войну
© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Действия США на Украине могут привести к ядерному конфликту, заявил профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс. Об этом пишет Newsweek.
По мнению эксперта, администрация американского президента Джо Байдена и союзники по НАТО взяли опасный и дестабилизирующий курс на Украине.
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"Они отбросили всяческую осторожность. Байден продолжает соглашаться на поставку ВСУ вооружений, которые ранее нельзя было передавать из-за риска эскалации: от систем ПВО Patriot до танков Abrams, кассетных боеприпасов и истребителей F-16. Последним таким опасным решением может стать отправка Киеву систем ATACMS", — отметил он.
Как считает политолог, индикатором нового радикального подхода американских властей стали нападки на предпринимателя Илона Маска, который отказался включать терминалы Starlink по требованию украинского руководства для ударов по Крыму. В ответ на это решение сторонники войны в США назвали бизнесмена "предателем". Либеральный политический комментатор Рейчел Мэддоу, в свою очередь, заявила, что Маск таким образом хочет помешать ВСУ "одержать победу" в конфликте.
"Новая мантра (на Западе. — Прим. ред.), кажется, звучит так: мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой", — резюмировал Абрамс.
Россия ранее направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат военную технику для ВСУ, станут законной целью ВКС России. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя средства поражения Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь, напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.