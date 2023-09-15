https://ria.ru/20230915/kuban-1896431339.html

На Кубани на поддержку фермеров предусмотрено около трех миллиардов рублей

На Кубани на поддержку фермеров предусмотрено около трех миллиардов рублей - РИА Новости, 15.09.2023

На Кубани на поддержку фермеров предусмотрено около трех миллиардов рублей

Власти Краснодарского края на различные меры поддержки фермеров предусмотрели около 3 миллиардов рублей в 2023 году, в их числе гранты и субсидии, а также... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T00:36

2023-09-15T00:36

2023-09-15T00:36

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894705481_86:0:3727:2048_1920x0_80_0_0_4fc4572a7ca1c28191df5f94fdc98d4b.jpg

КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края на различные меры поддержки фермеров предусмотрели около 3 миллиардов рублей в 2023 году, в их числе гранты и субсидии, а также программы для начинающих собственное дело аграриев, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава Кубани выступил на выездном 34-м съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых сельхозпроизводителей Краснодарского края (АККОР). "Аграрии могут получить гранты и субсидии на всех этапах развития. В этом году на различные меры поддержки фермерства предусмотрели около 3 миллиардов рублей. В их числе программа для решивших начать собственное дело "Агростартап", гранты на закладку малых садов, субсидия на реализацию молока", - сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на слова Кондратьева. Губернатор добавил, что сегодня в крае функционируют более 13 тысяч фермерских хозяйств и около одного миллиона личных подсобных. Кубанские фермеры обрабатывают треть посевной площади в регионе и собрали в этом году 30% от всего урожая зерна, фруктов и ягод, а также около 60% овощей. "Нам важно поддержать их развитие – сохранить сельскохозяйственную землю и дать возможность на ней работать, а также помочь с созданием кооперативов еще на стадии переработки. Для этого мы предоставляем компенсации начинающим кооперативам – до 90% затрат на приобретение техники и закупку оборудования", - написал Кондратьев в телеграм-канале. По мнению главы региона, такое объединение позволит развиваться малым сельхозпредприятиям, конкурировать с крупными агрохолдингами и выходить на новые рынки сбыта.

https://ria.ru/20230804/subsidii-1888274248.html

https://ria.ru/20230718/ingushetiya-1884891732.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, вениамин кондратьев, экономика