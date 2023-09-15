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На Кубани на поддержку фермеров предусмотрено около трех миллиардов рублей - РИА Новости, 15.09.2023
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Краснодарский край
 
00:36 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/kuban-1896431339.html
На Кубани на поддержку фермеров предусмотрено около трех миллиардов рублей
На Кубани на поддержку фермеров предусмотрено около трех миллиардов рублей - РИА Новости, 15.09.2023
На Кубани на поддержку фермеров предусмотрено около трех миллиардов рублей
Власти Краснодарского края на различные меры поддержки фермеров предусмотрели около 3 миллиардов рублей в 2023 году, в их числе гранты и субсидии, а также... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T00:36
2023-09-15T00:36
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
экономика
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края на различные меры поддержки фермеров предусмотрели около 3 миллиардов рублей в 2023 году, в их числе гранты и субсидии, а также программы для начинающих собственное дело аграриев, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава Кубани выступил на выездном 34-м съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых сельхозпроизводителей Краснодарского края (АККОР). "Аграрии могут получить гранты и субсидии на всех этапах развития. В этом году на различные меры поддержки фермерства предусмотрели около 3 миллиардов рублей. В их числе программа для решивших начать собственное дело "Агростартап", гранты на закладку малых садов, субсидия на реализацию молока", - сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на слова Кондратьева. Губернатор добавил, что сегодня в крае функционируют более 13 тысяч фермерских хозяйств и около одного миллиона личных подсобных. Кубанские фермеры обрабатывают треть посевной площади в регионе и собрали в этом году 30% от всего урожая зерна, фруктов и ягод, а также около 60% овощей. "Нам важно поддержать их развитие – сохранить сельскохозяйственную землю и дать возможность на ней работать, а также помочь с созданием кооперативов еще на стадии переработки. Для этого мы предоставляем компенсации начинающим кооперативам – до 90% затрат на приобретение техники и закупку оборудования", - написал Кондратьев в телеграм-канале. По мнению главы региона, такое объединение позволит развиваться малым сельхозпредприятиям, конкурировать с крупными агрохолдингами и выходить на новые рынки сбыта.
https://ria.ru/20230804/subsidii-1888274248.html
https://ria.ru/20230718/ingushetiya-1884891732.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев, экономика
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Экономика
На Кубани на поддержку фермеров предусмотрено около трех миллиардов рублей

Кубань в 2023 году выделит около трех миллиардов рублей на поддержку фермеров

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края на различные меры поддержки фермеров предусмотрели около 3 миллиардов рублей в 2023 году, в их числе гранты и субсидии, а также программы для начинающих собственное дело аграриев, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани выступил на выездном 34-м съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых сельхозпроизводителей Краснодарского края (АККОР).
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"Аграрии могут получить гранты и субсидии на всех этапах развития. В этом году на различные меры поддержки фермерства предусмотрели около 3 миллиардов рублей. В их числе программа для решивших начать собственное дело "Агростартап", гранты на закладку малых садов, субсидия на реализацию молока", - сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на слова Кондратьева.
Губернатор добавил, что сегодня в крае функционируют более 13 тысяч фермерских хозяйств и около одного миллиона личных подсобных. Кубанские фермеры обрабатывают треть посевной площади в регионе и собрали в этом году 30% от всего урожая зерна, фруктов и ягод, а также около 60% овощей.
"Нам важно поддержать их развитие – сохранить сельскохозяйственную землю и дать возможность на ней работать, а также помочь с созданием кооперативов еще на стадии переработки. Для этого мы предоставляем компенсации начинающим кооперативам – до 90% затрат на приобретение техники и закупку оборудования", - написал Кондратьев в телеграм-канале.
По мнению главы региона, такое объединение позволит развиваться малым сельхозпредприятиям, конкурировать с крупными агрохолдингами и выходить на новые рынки сбыта.
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