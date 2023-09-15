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Мировой финансовый кризис 2008 года

Мировой финансовый кризис 2008 года - РИА Новости, 15.09.2023

Мировой финансовый кризис 2008 года

Мировой или, как его еще называют, глобальный финансово-экономический кризис 2008 года – падение мировой экономики, начавшееся в 2008 году с кризиса ипотечного... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T01:01

2023-09-15T01:01

2023-09-15T01:01

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Мировой или, как его еще называют, глобальный финансово-экономический кризис 2008 года – падение мировой экономики, начавшееся в 2008 году с кризиса ипотечного и фондового рынка США. По масштабам и последствиям этот финансово-экономический кризис сравнивают с периодом Великой депрессии 1930-х годов. Лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц назвал кризис 2008 года "Великой рецессией", поскольку кризисными процессами было охвачено более 80% мировой экономики (в годы Великой депрессии – 92,4%). Глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов стал результатом проблем, накапливавшихся в мировой экономике в предшествующие десятилетия.Приток капитала в развивающийся мир в 2000-е годы привел к огромному избытку сбережений. В Китае, нацеленном на экспортоориентированный рост, норма сбережения выросла с 36 до 50% за 2000-2008 годы. Этот капитал направлялся в США, стимулируемый низкими ставками и надежностью доллара как главной мировой валюты. Но вместо того, чтобы вкладываться в производительные инвестиции, он становился источником финансирования потребительского бума (частное потребление домохозяйств достигало 68% от ВВП), осуществляемого в кредит.Одновременно на американских финансовых рынках накапливались внутренние противоречия, которые сводились в основном к неэффективному анализу и управлению риском. В 2002-2007 годах прибыль фирм росла примерно на 10% в год, и связано это было не столько с наращиванием объемов деятельности, сколько с постоянным увеличением риска.Рост спроса на недвижимость стимулировался субстандартной ипотекой, которая сделала возможным предоставление финансирования заемщикам, чья кредитная история и уровень доходов не соответствовали критериям одобрения стандартного ипотечного кредита. С 2004 по 2006 годы цены на недвижимость увеличивались в среднем на 10% в год, что привело к удваиванию цен на жилье. Однако с 2006 года цены на недвижимость стали падать. Согласно данным Standard & Poor's, падение составляло 20% от рыночной стоимости. Кроме того, на фоне экономического роста ФРС США изменила финансовую политику в пользу ограничения кредитной экспансии банков, повышая ставку рефинансирования от 1 до 5,25%, что привело к увеличению процентной ставки по кредитам. Изменение экономической конъюнктуры привело и к росту процентной ставки по уже выданным субстандартизированным кредитам. Все это привело к тому, что заемщики с низкой платежеспособностью не смогли отвечать по своим кредитным обязательствам. Низкая рыночная стоимость дома также не давала им закрыть кредит, путем продажи собственности. Данная экономическая ситуация привела к возрастанию числа дефолтов и, как следствие, к переходу недвижимого имущества в собственность банка. В 2006-2007 годах практически все компании, предоставлявшие ипотечные кредиты с низкими стандартами кредитования, опубликовали данные об убытках. Ряд ипотечных операторов второго эшелона заявили о своем уходе с рынка, а в некоторых случаях и о банкротстве. К августу 2007 года кризис на рынке ипотечного кредитования США распространился на Европу. Мировая система начала испытывать дефицит ликвидности. Центральные банки Европы, Англии, Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии провели массированные интервенции средств, пытаясь остудить рынки и снизить ставки денежного рынка. Это не помогло, и уже в ноябре-декабре 2007 года большинство американских и европейских банков, инвестиционных и хеджевых фондов сообщили о многомиллиардных убытках.С января 2008 года началось падение фондовых индексов на мировых биржевых площадках. За первые две недели января европейский биржевой индекс DJ Euro Stoxx Banks упал примерно на 10%. Индекс РТС за один день (21 января) потерял 7,38%, индекс ММВБ – 7,47%. Обвалились и фондовые рынки в Азии. Принимавшиеся в разных странах в течение первого полугодия 2008 года меры по спасению национальных финансовых институтов практически не дали результатов.15 сентября 2008 года один из ведущих инвестбанков США Lehman Brothers обратился в суд с заявлением о своем банкротстве. Долги финансового гиганта составили 613 миллиардов долларов, долги по обязательствам в ценных бумагах – 155 миллиардов долларов при стоимости активов 639 миллиардов долларов. Этот день принято считать отправной точкой острой фазы мирового финансового кризиса. Следом за Lehman Brothers в критической ситуации оказались и другие американские транснациональные банки – Bear Stearns, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, а также ведущие ипотечные компании Fannie Mae, Freddie Mac и AIG. Банкротство Lehman Brothers стало сигналом к падению биржевых котировок. Индекс Dow Jones уменьшился на 504,48 пункта (4,42%), S&P 500 снизился на 59,0 пункта (4,71%) индекс NASDAQ понизился на 81,36 пункта (3,60%). Крупное падение котировок наблюдалось и на других мировых биржах. 16-17 сентября 2008 года катастрофическое падение регистрировалось на фондовом рынке в России. 17 сентября торги были вообще приостановлены, но к этому времени потери по индексу ММВБ достигали 10%. За время торгов акции Сбербанка и ВТБ теряли по 30%.В сентябре 2008 года мощная волна банкротств перекинулась из США в Европу, и следом за американскими банками один за другим посыпались банки стран Европейского союза.Следующими звеньями цепи кризисных явлений стали: покупка банком Lloyds TSB крупнейшего британского ипотечного кредитора HBOS за небольшую для такой структуры сумму в 22 миллиарда долларов (его активы оценивались более чем в 51 миллиард долларов); частичная национализация европейского банковского и страхового гиганта Fortis, крупного британского ипотечного банка Bradford & Bingley и крупнейшего исландского банка Glitnir Bank. На грани банкротства оказался и крупный немецкий ипотечный банк Hypo Real Estate, для поддержания которого правительство Германии выступило гарантом по кредитной линии в 35 миллиардов долларов.По оценке МВФ, общие только банковские потери на первом этапе кризиса составили не менее 945 миллиардов долларов. Мировая экономика мгновенно отреагировала на кризисные процессы в США. Произошло сокращение экспорта стран БРИК в ЕС и США. Уменьшился экспорт ЕС и Японии в США. Снизился экспорт инвестиционных товаров в Китай и Индию. Произошла потеря ликвидности ведущих финансовых институтов зоны ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, БРИК в среднем на 10-30%, падение мирового промышленного производства на 10-35% и сокращение ВВП на 1-10%. Во всех странах наблюдался рост безработицы на 6-15% (в среднем 10%). Произошел рост государственного внутреннего и внешнего долга к ВВП от 60% (США, Германия, Канада) до 170% (Япония). Большинство стран не избежали роста дефицита государственного бюджета до 10% ВВП.Финансовый и экономический кризис 2008-2009 годов стал серьезным испытанием для ЕС. Совокупный ВВП упал на 4%, инвестиции сократились на 13%, безработица выросла с 7,1 миллиона до 9 миллионов человек. Бюджетный дефицит в среднем по Евросоюзу составил 6%, а по зоне евро – 7%. Только за 2009 год совокупный государственный долг стран ЕС вырос с 62% почти до 75%. В Греции он приблизился к 130%, а в Италии – к 120% ВВП. Глобальный кризис затронул и Россию. Капитализация российских компаний снизилась за сентябрь-ноябрь 2008 года на три четверти; золотовалютные резервы сократились более чем на 150 миллиардов долларов, или на 25%, в том числе на 80 миллиардов долларов только за октябрь.Падение мировых цен на основные товары российского экспорта резко снизило поступления в бюджет, существенно ухудшило платежный баланс, сократился приток валюты в страну. Это привело к понижению (девальвации) курса рубля к доллару США и другим валютам, создало проблемы погашения внешних корпоративных долгов (номинированных в долларах). В условиях начавшейся рецессии сокращение спроса мировой экономики на российскую экспортную продукцию негативно повлияло на динамику развития соответствующих секторов экономики.Спад произошел практически во всех сферах промышленности: обрабатывающие производства сократились на 10,3%, распределение электроэнергии – на 9,3%. Настоящий обвал произошел в автомобилестроении, металлургии, химической отрасли и производстве строительных материалов.Обвал мировых финансовых рынков привел к оттоку капитала из России и неплатежеспособности ряда банков и крупнейших компаний, многие из которых накопили значительные долги в результате внешних заимствований.Отличительной особенностью кризиса явилось то, что в силу высокой степени глобализации и интеграции национальных экономик, кризис затронул в равной степени, как развитые, так и развивающиеся страны. Однако, самыми уязвимыми в условиях экономического спада оказались беднейшие страны, чья экономика зависит от внешнего финансирования и международной торговли.Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 годов впервые в истории потребовал солидарных действий правительств и монетарных властей G20, производящих 90% ВВП мира. Страны-члены МВФ направили на спасение финансового сектора мировой экономики 11,4 триллиона долларов. Развитые страны направили на антикризисные программы 9,2 триллиона долларов, развивающиеся – 1,6 триллиона долларов, G20 – 2% ВВП, в том числе: 4,6 триллиона долларов на государственные гарантии по долговым обязательствам; 2,5 триллиона долларов на поддержание ликвидности национальных банковских систем; 1,9 триллиона долларов на приобретение проблемных активов; 1,1 триллиона долларов на укрепление капитальной базы.Последствия внешнего шока во время кризиса в России, как и во многих других странах, были значительно смягчены мерами правительства Российской Федерации. Российские власти в разгар кризиса на поддержку финансового рынка и реального сектора экономики предоставили 9,1 миллиарда долларов. Всего же на реализацию антикризисных мер было зарезервировано суммарно 10 триллионов рублей из разных источников, что сопоставимо с годовым бюджетом страны. По оценкам МВФ, ущерб от финансового кризиса 2008 года для мирового благосостояния оценивается в 50 триллионов долларов, что эквивалентно одному годовому мировому ВВП. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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