https://ria.ru/20230915/krasnoyarsk-1896439446.html

В аэропорту Красноярска задержали четыре рейса

В аэропорту Красноярска задержали четыре рейса - РИА Новости, 15.09.2023

В аэропорту Красноярска задержали четыре рейса

Два рейса из Москвы в аэропорт Красноярска задержаны, и два рейса не смогли вылететь на север региона из-за густого утреннего тумана в Красноярске и... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T04:10

2023-09-15T04:10

2023-09-15T04:11

красноярск

москва

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КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Два рейса из Москвы в аэропорт Красноярска задержаны, и два рейса не смогли вылететь на север региона из-за густого утреннего тумана в Красноярске и окрестностях города. "По метеоусловиям задержаны два рейса на прилёт и два на вылет. Задержаны два рейса из Москвы и два рейса на вылет в Туру и Байкит", - сообщает аэропорт. Согласно прогнозу синоптиков, в Красноярске 15 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха +18,+20 градусов. Утром туман.

https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html

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красноярск, москва