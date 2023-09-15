https://ria.ru/20230915/krasnoyarsk-1896439446.html
В аэропорту Красноярска задержали четыре рейса
В аэропорту Красноярска задержали четыре рейса - РИА Новости, 15.09.2023
В аэропорту Красноярска задержали четыре рейса
Два рейса из Москвы в аэропорт Красноярска задержаны, и два рейса не смогли вылететь на север региона из-за густого утреннего тумана в Красноярске и... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T04:10
2023-09-15T04:10
2023-09-15T04:11
красноярск
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/65/1382296569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e4894e023802340cd8ea218edb2f2dd.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Два рейса из Москвы в аэропорт Красноярска задержаны, и два рейса не смогли вылететь на север региона из-за густого утреннего тумана в Красноярске и окрестностях города. "По метеоусловиям задержаны два рейса на прилёт и два на вылет. Задержаны два рейса из Москвы и два рейса на вылет в Туру и Байкит", - сообщает аэропорт. Согласно прогнозу синоптиков, в Красноярске 15 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха +18,+20 градусов. Утром туман.
https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html
красноярск
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/65/1382296569_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6fe50baad7403b4c70a78fe9cf3c6b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, москва
В аэропорту Красноярска задержали четыре рейса
В аэропорту Красноярска из-за густого утреннего тумана задержали четыре рейса
КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Два рейса из Москвы в аэропорт Красноярска задержаны, и два рейса не смогли вылететь на север региона из-за густого утреннего тумана в Красноярске и окрестностях города.
"По метеоусловиям задержаны два рейса на прилёт и два на вылет. Задержаны два рейса из Москвы и два рейса на вылет в Туру и Байкит", - сообщает
аэропорт.
Пулково принял два рейса из-за ограничений в московских аэропортах
Согласно прогнозу синоптиков, в Красноярске 15 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха +18,+20 градусов. Утром туман.