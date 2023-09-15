Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Красноярска задержали четыре рейса - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 15.09.2023 (обновлено: 04:11 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/krasnoyarsk-1896439446.html
В аэропорту Красноярска задержали четыре рейса
В аэропорту Красноярска задержали четыре рейса - РИА Новости, 15.09.2023
В аэропорту Красноярска задержали четыре рейса
Два рейса из Москвы в аэропорт Красноярска задержаны, и два рейса не смогли вылететь на север региона из-за густого утреннего тумана в Красноярске и... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T04:10
2023-09-15T04:11
красноярск
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/65/1382296569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e4894e023802340cd8ea218edb2f2dd.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Два рейса из Москвы в аэропорт Красноярска задержаны, и два рейса не смогли вылететь на север региона из-за густого утреннего тумана в Красноярске и окрестностях города. "По метеоусловиям задержаны два рейса на прилёт и два на вылет. Задержаны два рейса из Москвы и два рейса на вылет в Туру и Байкит", - сообщает аэропорт. Согласно прогнозу синоптиков, в Красноярске 15 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха +18,+20 градусов. Утром туман.
https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html
красноярск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/65/1382296569_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6fe50baad7403b4c70a78fe9cf3c6b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, москва
Красноярск, Москва
В аэропорту Красноярска задержали четыре рейса

В аэропорту Красноярска из-за густого утреннего тумана задержали четыре рейса

© РИА Новости / Виталий Безруких | Перейти в медиабанкАэропорт "Емельяново" (Красноярск)
Аэропорт Емельяново (Красноярск) - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Емельяново" (Красноярск). Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Два рейса из Москвы в аэропорт Красноярска задержаны, и два рейса не смогли вылететь на север региона из-за густого утреннего тумана в Красноярске и окрестностях города.
"По метеоусловиям задержаны два рейса на прилёт и два на вылет. Задержаны два рейса из Москвы и два рейса на вылет в Туру и Байкит", - сообщает аэропорт.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Пулково принял два рейса из-за ограничений в московских аэропортах
5 сентября, 08:33
Согласно прогнозу синоптиков, в Красноярске 15 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха +18,+20 градусов. Утром туман.
 
КрасноярскМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала