https://ria.ru/20230915/kontrnastuplenie-1896571504.html

"Сложнее, чем ожидалось": в Германии вынесли суровый вердикт ВСУ

"Сложнее, чем ожидалось": в Германии вынесли суровый вердикт ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023

"Сложнее, чем ожидалось": в Германии вынесли суровый вердикт ВСУ

Странам Запада до начала контрнаступления Украины следовало объективно оценить ситуацию и не надеяться на стремительный успех ВСУ, заявил немецкий журналист... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:03

2023-09-15T16:03

2023-09-15T16:03

в мире

украина

германия

артемовский

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Странам Запада до начала контрнаступления Украины следовало объективно оценить ситуацию и не надеяться на стремительный успех ВСУ, заявил немецкий журналист Эльмар Тевезен в эфире телеканала ZDF."Ситуация сложнее, чем ожидалось. Однако было наивно полагать, что наступление на хорошо укрепленные позиции пройдет успешно и без отвода войск назад", – отметил он.Тевезен добавил, что время у Украины истекает, и ей необходимо продемонстрировать хотя бы какие-нибудь результаты, чтобы и дальше получать западную поддержку.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230915/oruzhie-1896522557.html

https://ria.ru/20230915/zelenskiy-1896458282.html

украина

германия

артемовский

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в мире, украина, германия, артемовский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато