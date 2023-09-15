https://ria.ru/20230915/kontrnastuplenie-1896571504.html
"Сложнее, чем ожидалось": в Германии вынесли суровый вердикт ВСУ
"Сложнее, чем ожидалось": в Германии вынесли суровый вердикт ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023
"Сложнее, чем ожидалось": в Германии вынесли суровый вердикт ВСУ
Странам Запада до начала контрнаступления Украины следовало объективно оценить ситуацию и не надеяться на стремительный успех ВСУ, заявил немецкий журналист... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:03
2023-09-15T16:03
2023-09-15T16:03
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владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Странам Запада до начала контрнаступления Украины следовало объективно оценить ситуацию и не надеяться на стремительный успех ВСУ, заявил немецкий журналист Эльмар Тевезен в эфире телеканала ZDF."Ситуация сложнее, чем ожидалось. Однако было наивно полагать, что наступление на хорошо укрепленные позиции пройдет успешно и без отвода войск назад", – отметил он.Тевезен добавил, что время у Украины истекает, и ей необходимо продемонстрировать хотя бы какие-нибудь результаты, чтобы и дальше получать западную поддержку.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230915/oruzhie-1896522557.html
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В мире, Украина, Германия, Артемовский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Сложнее, чем ожидалось": в Германии вынесли суровый вердикт ВСУ
ZDF: Западу не стоило ожидать серьезных успехов ВСУ в контрнаступлении