Песков назвал контакты Путина и Ким Чен Ына традицией
Песков: контакты Путина и Ким Чен Ына — не сенсация, а традиция
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына - это не сенсация, а уже традиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Можно. Нет никакой сенсации, потому что мы говорили неоднократно: Северная Корея является нашим ближайшим соседом. Естественно мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях", - отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста, можно ли сегодня сказать, что контакты лидеров России и КНДР - это уже не сенсация, а традиция.
Песков посоветовал просмотреть ответы Путина про западную реакцию на приезд Ким Чен Ына в Россию.
"Вы, видимо, еще не ознакомились с ответами президента на вопрос, который был… в беседе с Лукашенко. Вы сейчас ознакомитесь. Президент как раз на этот вопрос ответил", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать отношение Кремля к "нервной реакции" Запада на визит Ким Чен Ына.