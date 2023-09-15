https://ria.ru/20230915/kontakty-1896501791.html

Песков назвал контакты Путина и Ким Чен Ына традицией

Песков назвал контакты Путина и Ким Чен Ына традицией - РИА Новости, 15.09.2023

Песков назвал контакты Путина и Ким Чен Ына традицией

Контакты президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына - это не сенсация, а уже традиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:44

2023-09-15T12:44

2023-09-15T13:04

политика

россия

владимир путин

ким чен ын

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына - это не сенсация, а уже традиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Можно. Нет никакой сенсации, потому что мы говорили неоднократно: Северная Корея является нашим ближайшим соседом. Естественно мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях", - отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста, можно ли сегодня сказать, что контакты лидеров России и КНДР - это уже не сенсация, а традиция.Песков посоветовал просмотреть ответы Путина про западную реакцию на приезд Ким Чен Ына в Россию."Вы, видимо, еще не ознакомились с ответами президента на вопрос, который был… в беседе с Лукашенко. Вы сейчас ознакомитесь. Президент как раз на этот вопрос ответил", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать отношение Кремля к "нервной реакции" Запада на визит Ким Чен Ына.

https://ria.ru/20230915/kndr-1896495251.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, ким чен ын, дмитрий песков