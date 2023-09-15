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Песков назвал контакты Путина и Ким Чен Ына традицией - РИА Новости, 15.09.2023
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12:44 15.09.2023 (обновлено: 13:04 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/kontakty-1896501791.html
Песков назвал контакты Путина и Ким Чен Ына традицией
Песков назвал контакты Путина и Ким Чен Ына традицией - РИА Новости, 15.09.2023
Песков назвал контакты Путина и Ким Чен Ына традицией
Контакты президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына - это не сенсация, а уже традиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:44
2023-09-15T13:04
политика
россия
владимир путин
ким чен ын
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына - это не сенсация, а уже традиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Можно. Нет никакой сенсации, потому что мы говорили неоднократно: Северная Корея является нашим ближайшим соседом. Естественно мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях", - отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста, можно ли сегодня сказать, что контакты лидеров России и КНДР - это уже не сенсация, а традиция.Песков посоветовал просмотреть ответы Путина про западную реакцию на приезд Ким Чен Ына в Россию."Вы, видимо, еще не ознакомились с ответами президента на вопрос, который был… в беседе с Лукашенко. Вы сейчас ознакомитесь. Президент как раз на этот вопрос ответил", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать отношение Кремля к "нервной реакции" Запада на визит Ким Чен Ына.
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политика, россия, владимир путин, ким чен ын, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков
Песков назвал контакты Путина и Ким Чен Ына традицией

Песков: контакты Путина и Ким Чен Ына — не сенсация, а традиция

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына - это не сенсация, а уже традиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Можно. Нет никакой сенсации, потому что мы говорили неоднократно: Северная Корея является нашим ближайшим соседом. Естественно мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях", - отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста, можно ли сегодня сказать, что контакты лидеров России и КНДР - это уже не сенсация, а традиция.
Песков посоветовал просмотреть ответы Путина про западную реакцию на приезд Ким Чен Ына в Россию.
"Вы, видимо, еще не ознакомились с ответами президента на вопрос, который был… в беседе с Лукашенко. Вы сейчас ознакомитесь. Президент как раз на этот вопрос ответил", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать отношение Кремля к "нервной реакции" Запада на визит Ким Чен Ына.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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Вчера, 12:24
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнДмитрий Песков
 
 
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