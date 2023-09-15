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Конгрессвумен вывели из театра за неподобающее поведение, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2023
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00:31 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/kongressvumen-1896431078.html
Конгрессвумен вывели из театра за неподобающее поведение, пишут СМИ
Конгрессвумен вывели из театра за неподобающее поведение, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2023
Конгрессвумен вывели из театра за неподобающее поведение, пишут СМИ
Члена Палаты представителей США Лорен Боберт (республиканка от штата Колорадо) удалили из зрительного зала в Денвере во время просмотра мюзикла "Битлджус" за... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T00:31
2023-09-15T00:31
сша
колорадо
денвер
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Члена Палаты представителей США Лорен Боберт (республиканка от штата Колорадо) удалили из зрительного зала в Денвере во время просмотра мюзикла "Битлджус" за неподобающее поведение и нарушение правил театра, передает телеканал ABC. Инцидент произошел в минувшие выходные. По данным центра исполнительских искусств, где показывали спектакль, из-за зала были удалены двое лиц – сама Боберт и ее спутник – однако личности нарушителей не раскрывались. В отчете о происшествии утверждалось, что по меньшей мере один из них курил электронную сигарету, а также провоцировал неудобства для окружающих "шумом, пением и использованием мобильного телефона". Впоследствии, как сообщает телеканал, один из помощников Боберт подтвердил факт ее выдворения из зрительного зала, однако категорически отверг обвинения в том, что та курила электронную сигарету во время представления. Сама конгрессвумен, напрямую ни подтвердив, ни опровергнув произошедшее, посоветовала в соцсетях своим подписчикам непременно посетить постановку "и дать знать, чем это закончится".
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сша, колорадо, денвер, лорен боберт
США, Колорадо, Денвер, Лорен Боберт
Конгрессвумен вывели из театра за неподобающее поведение, пишут СМИ

ABC: конгрессвумен Боберт и ее спутника выдворили из театра за нарушение правил

© AP Photo / Carolyn KasterЧлен Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Члена Палаты представителей США Лорен Боберт (республиканка от штата Колорадо) удалили из зрительного зала в Денвере во время просмотра мюзикла "Битлджус" за неподобающее поведение и нарушение правил театра, передает телеканал ABC.
Инцидент произошел в минувшие выходные. По данным центра исполнительских искусств, где показывали спектакль, из-за зала были удалены двое лиц – сама Боберт и ее спутник – однако личности нарушителей не раскрывались. В отчете о происшествии утверждалось, что по меньшей мере один из них курил электронную сигарету, а также провоцировал неудобства для окружающих "шумом, пением и использованием мобильного телефона".
Впоследствии, как сообщает телеканал, один из помощников Боберт подтвердил факт ее выдворения из зрительного зала, однако категорически отверг обвинения в том, что та курила электронную сигарету во время представления.
Сама конгрессвумен, напрямую ни подтвердив, ни опровергнув произошедшее, посоветовала в соцсетях своим подписчикам непременно посетить постановку "и дать знать, чем это закончится".
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
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СШАКолорадоДенверЛорен Боберт
 
 
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