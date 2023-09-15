https://ria.ru/20230915/kompleks-1896595382.html

В Астрахани осудили владелицу комплекса, где ребенок сломал позвоночник

В Астрахани осудили владелицу комплекса, где ребенок сломал позвоночник - РИА Новости, 15.09.2023

В Астрахани осудили владелицу комплекса, где ребенок сломал позвоночник

Советский районный суд Астрахани приговорил к одному году и десяти месяцам лишения свободы условно владелицу развлекательного комплекса, где ребенок сломал... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:29

2023-09-15T17:29

2023-09-15T17:29

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/95/1561159562_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_efebd58c40af2a841bb2fbb4a253a4e6.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил к одному году и десяти месяцам лишения свободы условно владелицу развлекательного комплекса, где ребенок сломал позвоночник во время прохождения квеста, сообщает СУСК России по Астраханской области. По версии следствия, вечером 1 сентября прошлого года 12-летний мальчик во время прохождения квеста в развлекательном комплексе на улице Боевой упал на спину и получил компрессионный перелом трех позвонков. Согласно заключению эксперта, данные спортивно-развлекательные услуги не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Уголовное дело было возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". "Приговором Советского районного суда Астрахани владелице развлекательного комплекса назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230913/prigovor-1896219080.html

https://ria.ru/20230915/sud-1896586640.html

астрахань

россия

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, россия, астраханская область