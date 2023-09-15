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В Астрахани осудили владелицу комплекса, где ребенок сломал позвоночник - РИА Новости, 15.09.2023
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17:29 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/kompleks-1896595382.html
В Астрахани осудили владелицу комплекса, где ребенок сломал позвоночник
В Астрахани осудили владелицу комплекса, где ребенок сломал позвоночник - РИА Новости, 15.09.2023
В Астрахани осудили владелицу комплекса, где ребенок сломал позвоночник
Советский районный суд Астрахани приговорил к одному году и десяти месяцам лишения свободы условно владелицу развлекательного комплекса, где ребенок сломал... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:29
2023-09-15T17:29
происшествия
астрахань
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил к одному году и десяти месяцам лишения свободы условно владелицу развлекательного комплекса, где ребенок сломал позвоночник во время прохождения квеста, сообщает СУСК России по Астраханской области. По версии следствия, вечером 1 сентября прошлого года 12-летний мальчик во время прохождения квеста в развлекательном комплексе на улице Боевой упал на спину и получил компрессионный перелом трех позвонков. Согласно заключению эксперта, данные спортивно-развлекательные услуги не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Уголовное дело было возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". "Приговором Советского районного суда Астрахани владелице развлекательного комплекса назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230913/prigovor-1896219080.html
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происшествия, астрахань, россия, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область
В Астрахани осудили владелицу комплекса, где ребенок сломал позвоночник

В Астрахани осудили владелицу комплекса, где ребенок сломал позвоночник

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Кресла для судей в зале заседаний. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил к одному году и десяти месяцам лишения свободы условно владелицу развлекательного комплекса, где ребенок сломал позвоночник во время прохождения квеста, сообщает СУСК России по Астраханской области.
По версии следствия, вечером 1 сентября прошлого года 12-летний мальчик во время прохождения квеста в развлекательном комплексе на улице Боевой упал на спину и получил компрессионный перелом трех позвонков.
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Согласно заключению эксперта, данные спортивно-развлекательные услуги не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Уголовное дело было возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
«
"Приговором Советского районного суда Астрахани владелице развлекательного комплекса назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
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