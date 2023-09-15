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Арестованному на Украине Коломойскому могут увеличить размер залога - РИА Новости, 15.09.2023
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17:46 15.09.2023 (обновлено: 17:47 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/kolomoyskiy-1896598392.html
Арестованному на Украине Коломойскому могут увеличить размер залога
Арестованному на Украине Коломойскому могут увеличить размер залога - РИА Новости, 15.09.2023
Арестованному на Украине Коломойскому могут увеличить размер залога
Арестованному на два месяца с возможностью выхода под залог украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому могут определить размер залога в 5,8 миллиарда гривен... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:46
2023-09-15T17:47
в мире
киев
украина
игорь коломойский
владимир зеленский
сергей лещенко
служба безопасности украины
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Арестованному на два месяца с возможностью выхода под залог украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому могут определить размер залога в 5,8 миллиарда гривен (более 157 миллионов долларов) - такая сумма хищения фигурирует в деле о выводе средств из "Приватбанка", сообщает "Страна.ua" со ссылкой на советника руководителя офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко. СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). В пятницу ему выдвинули новые обвинения. По данным украинского Бюро экономической безопасности, он подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем". "Советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко сообщает, что СБУ будет просить суд об аресте с альтернативой залога в 5,8 миллиарда гривен. Это сумма, в хищении которой подозревают олигарха по делу о выводе средств из "ПриватБанка", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Издание напоминает, что сейчас Коломойский арестован с залогом в 500 миллионов гривен, которые так и не были внесены. Ожидается, что меру пресечения будут рассматривать вечером в Шевченковском суде города Киева. Если суд действительно обозначит в качестве меры пресечения запрашиваемую сумму или "около того", это означает, что Коломойский "скорее всего, в ближайшее время на свободу не выйдет", отмечает издание.
https://ria.ru/20230907/kolomoyskiy-1894781289.html
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в мире, киев, украина, игорь коломойский, владимир зеленский, сергей лещенко, служба безопасности украины
В мире, Киев, Украина, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Сергей Лещенко, Служба безопасности Украины
Арестованному на Украине Коломойскому могут увеличить размер залога

Коломойскому на Украине могут увеличить размер залога до 157 миллионов долларов

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Арестованному на два месяца с возможностью выхода под залог украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому могут определить размер залога в 5,8 миллиарда гривен (более 157 миллионов долларов) - такая сумма хищения фигурирует в деле о выводе средств из "Приватбанка", сообщает "Страна.ua" со ссылкой на советника руководителя офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко.
СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). В пятницу ему выдвинули новые обвинения. По данным украинского Бюро экономической безопасности, он подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
Бизнесмен Игорь Коломойский в Шевченковском суде в Киеве. 2 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Коломойскому предъявили обвинение в присвоении 250 миллионов долларов
7 сентября, 16:04
"Советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко сообщает, что СБУ будет просить суд об аресте с альтернативой залога в 5,8 миллиарда гривен. Это сумма, в хищении которой подозревают олигарха по делу о выводе средств из "ПриватБанка", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.
Издание напоминает, что сейчас Коломойский арестован с залогом в 500 миллионов гривен, которые так и не были внесены. Ожидается, что меру пресечения будут рассматривать вечером в Шевченковском суде города Киева. Если суд действительно обозначит в качестве меры пресечения запрашиваемую сумму или "около того", это означает, что Коломойский "скорее всего, в ближайшее время на свободу не выйдет", отмечает издание.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Коломойского хотят лишить прав на телеканал "1+1", заявил экс-депутат Рады
7 сентября, 16:14
 
В миреКиевУкраинаИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийСергей ЛещенкоСлужба безопасности Украины
 
 
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