https://ria.ru/20230915/kolomoyskiy-1896598392.html

Арестованному на Украине Коломойскому могут увеличить размер залога

Арестованному на Украине Коломойскому могут увеличить размер залога - РИА Новости, 15.09.2023

Арестованному на Украине Коломойскому могут увеличить размер залога

Арестованному на два месяца с возможностью выхода под залог украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому могут определить размер залога в 5,8 миллиарда гривен... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:46

2023-09-15T17:46

2023-09-15T17:47

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киев

украина

игорь коломойский

владимир зеленский

сергей лещенко

служба безопасности украины

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Арестованному на два месяца с возможностью выхода под залог украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому могут определить размер залога в 5,8 миллиарда гривен (более 157 миллионов долларов) - такая сумма хищения фигурирует в деле о выводе средств из "Приватбанка", сообщает "Страна.ua" со ссылкой на советника руководителя офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко. СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). В пятницу ему выдвинули новые обвинения. По данным украинского Бюро экономической безопасности, он подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем". "Советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко сообщает, что СБУ будет просить суд об аресте с альтернативой залога в 5,8 миллиарда гривен. Это сумма, в хищении которой подозревают олигарха по делу о выводе средств из "ПриватБанка", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Издание напоминает, что сейчас Коломойский арестован с залогом в 500 миллионов гривен, которые так и не были внесены. Ожидается, что меру пресечения будут рассматривать вечером в Шевченковском суде города Киева. Если суд действительно обозначит в качестве меры пресечения запрашиваемую сумму или "около того", это означает, что Коломойский "скорее всего, в ближайшее время на свободу не выйдет", отмечает издание.

https://ria.ru/20230907/kolomoyskiy-1894781289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, игорь коломойский, владимир зеленский, сергей лещенко, служба безопасности украины