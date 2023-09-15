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На Украине выдвинули новые обвинения против Коломойского - РИА Новости, 15.09.2023
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02:58 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/kolomoyskiy-1896436817.html
На Украине выдвинули новые обвинения против Коломойского
На Украине выдвинули новые обвинения против Коломойского - РИА Новости, 15.09.2023
На Украине выдвинули новые обвинения против Коломойского
Украинские правоохранительные органы выдвинули новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на советника руководителя офиса... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T02:58
2023-09-15T02:58
украина
киев
игорь коломойский
сергей лещенко
владимир зеленский
в мире
приватбанк
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинские правоохранительные органы выдвинули новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на советника руководителя офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко. "Игорю Коломойскому сообщено еще одно, уже третье подозрение", - пишет издание. Согласно документу украинского Бюро экономической безопасности (БЭБ), Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем". Среди прочего указывается, что бизнесмен "организовал и возглавил организованную группу", в составе которой были выделены руководитель киевского филиала "Приватбанка" Сергей Волков и другие должностные лица организации. На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что арестовало на 48 часов активы бизнесмена Игоря Коломойского. Сообщалось что также были арестованы тысяча "объектов недвижимого имущества", более 1,6 тысячи транспортных средств и судов. В ведомстве уточнили, что арест обусловлен необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств "Приватбанка" в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенных организованной группой. Национальное антикоррупционное бюро Украины также направило ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество в Высший антикоррупционный суд. Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд в Киеве 2 сентября арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов).
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украина, киев, игорь коломойский, сергей лещенко, владимир зеленский, в мире, приватбанк, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), страна.ua
Украина, Киев, Игорь Коломойский, Сергей Лещенко, Владимир Зеленский, В мире, ПриватБанк, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Страна.ua
На Украине выдвинули новые обвинения против Коломойского

"Страна.ua": на Украине выдвинули новые обвинения против бизнесмена Коломойского

© РИА Новости / Николай Лысенко | Перейти в медиабанкБизнесмен Игорь Коломойский
Бизнесмен Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Николай Лысенко
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Бизнесмен Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинские правоохранительные органы выдвинули новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на советника руководителя офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко.
«
"Игорю Коломойскому сообщено еще одно, уже третье подозрение", - пишет издание.
Согласно документу украинского Бюро экономической безопасности (БЭБ), Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
Среди прочего указывается, что бизнесмен "организовал и возглавил организованную группу", в составе которой были выделены руководитель киевского филиала "Приватбанка" Сергей Волков и другие должностные лица организации.
На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что арестовало на 48 часов активы бизнесмена Игоря Коломойского. Сообщалось что также были арестованы тысяча "объектов недвижимого имущества", более 1,6 тысячи транспортных средств и судов.
В ведомстве уточнили, что арест обусловлен необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств "Приватбанка" в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенных организованной группой. Национальное антикоррупционное бюро Украины также направило ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество в Высший антикоррупционный суд.
Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд в Киеве 2 сентября арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов).
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УкраинаКиевИгорь КоломойскийСергей ЛещенкоВладимир ЗеленскийВ миреПриватБанкНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.ua
 
 
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